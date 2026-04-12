駿河男児ボクシングジムの大畑俊平（２５）が、このほどＷＢＯアジアパシフィック・スーパーフェザー級王者となった。３月７日にタイトルに挑戦し、王者・斎藤麗王（２７、帝拳）を７回ＴＫＯで沈めた。ＷＢＯ世界１１位にランキングされた新チャンピオンは「全然プラン通りじゃなかった」と苦笑いで振り返った。

前半は距離を取って慎重に戦い、後半に打ち合うのが試合前の作戦だった。だが、最初の２ラウンドで足が止まってしまった。タイトル戦のプレッシャーもあり「スタミナが切れた。これはもう打ち合うしかないと思った」。高校６冠、プロ８戦７勝（７ＫＯ）を誇る強打の王者と、至近距離で激しく打ち合った。「右の鼓膜が破れました」

そして７回に右ストレートがクリーンヒット。これで目を痛めた王者が背中を向け、レフェリーが試合を止めた。「３か月追い込んで、１番練習してきたパンチでした」。飛龍高３年夏の全国総体準決勝、東洋大３年時の全日本選手権決勝など、節目の試合で負けてきた男が、ついに結果を出した。「うれしかった。ベルトの重みが違いますね」と笑顔を輝かせた。

体のダメージは大きく、現在は休養中。回復を優先させ、９月に静岡県内で初防衛戦を行う予定だ。ベルトを保持したまま「日本タイトル挑戦などのチャンスを待っていく」という。打ち合いを制した自信を、今後の戦いに生かしていく。（里見 祐司）

◆大畑 俊平（おおはた・しゅんぺい）２０００年９月２６日、駿東郡長泉町生まれ。２５歳。競技は長泉北中３年から。飛龍高―東洋大。２３年９月プロデビュー。８勝（５ＫＯ）１敗。身長１７２センチ。血液型Ｂ。独身。