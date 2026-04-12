日本テレビ系「オー！マイゴッド！私だけの神様、教えます」（土曜・午前１０時半）が１１日に放送された。

同番組は俳優・小泉孝太郎とタレントのヒロミがＭＣを務めるバラエティー番組。この日は大相撲・元横綱・白鵬翔さんが出演。小泉が石川県小松市の「農口尚彦研究所」の黄綬褒章も受章した日本酒界の生ける伝説伝説の杜氏・農口尚彦さんに弟子入りし日本酒造りに挑戦してつくったコラボボトルとペアリングする「おつまみ」を楽しんだ。

その中で「白鵬さんは（小泉）純一郎さんと飲んだことはあるんですか？」スタッフから孝太郎の父・小泉純一郎首相と一緒に酒を飲んだことがあるか尋ねられた白鵬は「はい」と答えた。孝太郎も「（父は）好きですからね〜」と付け加えた。

そして「（父は）手酌でおちょこではなくてコップ酒で飲んでますよね」と白鵬に確認するように語りかけた。さらに「どの和食屋さんに行っても、『あ〜、また言うだろうな』と思って恥ずかしいですけれども、（店員に）『おちょこ、どれか選んでください』と言われるじゃないですか。『いい！安くてもいいからコップ持ってきてくれ』って…」と明かすと、周囲は大笑いになっていた。