日本テレビ系「オー！マイゴッド！私だけの神様、教えます」（土曜・午前１０時半）が１１日に放送された。

同番組は俳優・小泉孝太郎とタレントのヒロミがＭＣを務めるバラエティー番組。この日は大相撲の元横綱・白鵬翔さんが出演。小泉が石川県小松市の「農口尚彦研究所」の黄綬褒章も受章した日本酒界の生ける伝説の杜氏・農口尚彦さんに弟子入りし日本酒造りに挑戦してつくったコラボボトルとペアリングした「おつまみ」を楽しんだ。

飲むときは２〜３升の酒を飲むという白鵬さんに小泉は「今まで一番お酒が強いなと思った人はいますか？」と質問。すると白鵬さんは「力士でなかったら、ＹＯＳＨＩＫＩさん。強かった」と答えた。

「勝負じゃなかったけど、朝まで飲んでて、自分がたまに焼酎を飲むと言ったら、（ＹＯＳＨＩＫＩは）『焼酎を飲んだことがない。飲んでみたい』というので飲ませて…全然変わらなかったですね」と明かした。「その時感じたのは体（の大きさ）ではなくて、お酒を飲む人は肝臓と根性だと思いました」と打ち明けると、小泉も撮影スタッフも大爆笑だった。