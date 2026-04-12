元おニャン子・渡辺美奈代、Tiffanyブルーの自宅キッチンがリニューアル「ピカピカ」「綺麗です」
元おニャン子クラブのメンバーで歌手・タレントの渡辺美奈代（56）が9日、自身のブログを更新。新しくなったという“ピカピカ”なキッチンを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「ピカピカ」「綺麗です」リニューアルした自宅キッチンを公開した渡辺美奈代
渡辺は「朝イチ番で 業者さんがきてくれて 新しい蛇口に交換してくれました！ピカッ」と報告。Tiffanyブルーのタイルが映えるキッチンに新たに設置された蛇口の写真を掲載した。
渡辺は以前「キッチンのTiffanyブルーのタイルとお花のブルーがあっていて」と、キッチンがお気に入りの様子を明かしており、新たな装いに喜びをのぞかせている。
ファンからは「素敵な蛇口ですね ピカピカ」「蛇口新しくなって本当に良かった」「新しくなって何よりですね」「ピカッ 綺麗です」などと反響が寄せられていた。
【写真】「ピカピカ」「綺麗です」リニューアルした自宅キッチンを公開した渡辺美奈代
渡辺は「朝イチ番で 業者さんがきてくれて 新しい蛇口に交換してくれました！ピカッ」と報告。Tiffanyブルーのタイルが映えるキッチンに新たに設置された蛇口の写真を掲載した。
渡辺は以前「キッチンのTiffanyブルーのタイルとお花のブルーがあっていて」と、キッチンがお気に入りの様子を明かしており、新たな装いに喜びをのぞかせている。
ファンからは「素敵な蛇口ですね ピカピカ」「蛇口新しくなって本当に良かった」「新しくなって何よりですね」「ピカッ 綺麗です」などと反響が寄せられていた。