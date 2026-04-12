開催：2026.4.12

会場：カウフマン・スタジアム

結果：[ロイヤルズ] 2 - 0 [Wソックス]

MLBの試合が12日に行われ、カウフマン・スタジアムでロイヤルズとWソックスが対戦した。

ロイヤルズの先発投手はマイケル・ワカ、対するWソックスの先発投手はエリク・フェディーで試合は開始した。

1回裏、1番 マイケル・ガルシア 初球を打って左中間スタンドへのホームランでロイヤルズ得点 KC 1-0 CWS

8回裏、3番 ビンセント・パスクアンティノ 2球目を打ってレフトへの犠牲フライでロイヤルズ得点 KC 2-0 CWS

試合は2対0でロイヤルズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はロイヤルズのマイケル・ワカで、ここまで2勝0敗0S。負け投手はWソックスのエリク・フェディーで、ここまで0勝3敗0S。ロイヤルズのエルセグにセーブがつき、0勝0敗5Sとなっている。

なお、Wソックスの村上宗隆はこの試合で3打数、0安打、0打点、打率は.167となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-12 07:36:12 更新