◆米男子プロゴルフツアー　今季メジャー初戦　マスターズ　第３日（１１日、米ジョージア州オーガスタナショナルＧＣ＝７５６５ヤード、パー７２）

　【オーガスタ（米ジョージア州）１１日＝星野浩司】１６位で出た２０２１年大会覇者の松山英樹（３４）＝ＬＥＸＵＳ＝は６バーディー、６ボギーの７２で回り、通算２アンダーでホールアウトした。３番からの３連続バーディーで一時はトップと７打差の４位に浮上。暫定１１位で折り返したが、１７、１８番を連続ボギーとし後退した。

　以下、ホールアウト後の現地での一問一答。初出場の片岡尚之が「８４」をたたいた初日にショックから「やる気はゼロになった」と発言し、第２ラウンド後に「プロとして、いろんな方に失礼だった。本当に申し訳ない」と謝罪。東北福祉大の後輩をいじる形でジョークを飛ばし、笑いを誘った。

　―今日は風向きが変わる場面も多かったが。

　「まあ、そんな中でもアジャストはできたと思いますし。ただね、結果につながっていない」

　―３番でショットにもつながっていきそうなアプローチからバーディー、乗っていきそうな。

　「いいバーディーを取れましたし、あのピンポジションでバーディーを取れてよかった」

　―グリーン上は。

　「別に変わらないけど、入ってくれなかったですね」

　―１０番みたいなところでいいパットが入ってくれると乗っていける。

　「１０番はしかたないけど、１１番とか１２番とか入ってくれると」

　―自分の中ではうまく打てているという感触。

　「入らなかったりしますけどね」

　―晴れが続いてグリーンの芝も乾いてライン読みが変わったり？

　「別にないですね。最後の２ホールはすごく乾燥していましたけど」

　―シェフラーが７つ伸ばした。ああいうゴルフをして最終日へという気持ちで。

　「そうですね。みんながそれを思っているんじゃないですか」

　―トップと離れて最終日へ。

　「やる気が出ませんね（笑）。アハハ。すみません。やる気はあるんですけど。はい」

　―あと１日。

　「頑張ります。書いてくださいよ（笑）」