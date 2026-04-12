◆米男子プロゴルフツアー 今季メジャー初戦 マスターズ 第３日（１１日、米ジョージア州オーガスタナショナルＧＣ＝７５６５ヤード、パー７２）

【オーガスタ（米ジョージア州）１１日＝星野浩司】１６位で出た２０２１年大会覇者の松山英樹（３４）＝ＬＥＸＵＳ＝は６バーディー、６ボギーの７２で回り、通算２アンダーでホールアウトした。３番からの３連続バーディーで一時はトップと７打差の４位に浮上。暫定１１位で折り返したが、１７、１８番を連続ボギーとし後退した。

以下、ホールアウト後の現地での一問一答。初出場の片岡尚之が「８４」をたたいた初日にショックから「やる気はゼロになった」と発言し、第２ラウンド後に「プロとして、いろんな方に失礼だった。本当に申し訳ない」と謝罪。東北福祉大の後輩をいじる形でジョークを飛ばし、笑いを誘った。

―今日は風向きが変わる場面も多かったが。

「まあ、そんな中でもアジャストはできたと思いますし。ただね、結果につながっていない」

―３番でショットにもつながっていきそうなアプローチからバーディー、乗っていきそうな。

「いいバーディーを取れましたし、あのピンポジションでバーディーを取れてよかった」

―グリーン上は。

「別に変わらないけど、入ってくれなかったですね」

―１０番みたいなところでいいパットが入ってくれると乗っていける。

「１０番はしかたないけど、１１番とか１２番とか入ってくれると」

―自分の中ではうまく打てているという感触。

「入らなかったりしますけどね」

―晴れが続いてグリーンの芝も乾いてライン読みが変わったり？

「別にないですね。最後の２ホールはすごく乾燥していましたけど」

―シェフラーが７つ伸ばした。ああいうゴルフをして最終日へという気持ちで。

「そうですね。みんながそれを思っているんじゃないですか」

―トップと離れて最終日へ。

「やる気が出ませんね（笑）。アハハ。すみません。やる気はあるんですけど。はい」

―あと１日。

「頑張ります。書いてくださいよ（笑）」