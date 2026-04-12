新潟が映画『SAKAMOTO DAYS』とのコラボ企画実施を発表

J2のアルビレックス新潟は4月10日、人気アクションコミックスを実写化した映画『SAKAMOTO DAYS』とタイアップすることを発表した。

異色のコラボレーションに、SNS上では「まさかのアルビがサカデイとコラボ！？」と大きな反響を呼んでいる。

今回のタイアップは、週刊少年ジャンプで連載中の人気作「SAKAMOTO DAYS」が目黒蓮（Snow Man）主演で映画化されることを記念したもの。新潟は5月3日のカマタマーレ讃岐戦、5月6日の徳島ヴォルティス戦の2試合を対象に、主人公の坂本太郎に扮した選手ビジュアルの公開や、等身大パネルの設置、プレゼントキャンペーンなどを実施する。

クラブは小野裕二が目黒蓮が演じる坂本太郎に扮し、「NIIGATA DAYS」と記されたビジュアルを公開。作品のインパクトも相まって、この発表は瞬く間に話題となった。SNS上では「サカデイとアルビレックス新潟の謎オモロタイアップwww」「小野の兄貴もうさ本職やん」「こちらも斜め上すぎて草」「アニキ、めっちゃカッコイイ！！ 早く他の選手も見たいです」「最高すぎる」など、驚きや期待のコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）