新年度がスタートしました。テレビ各局では、有名アナウンサーの退社が相次いでいます。芸能界では女優の広末涼子（45）が約1年ぶりに活動再開を発表しました。また、2024年7月にロケバス内で女性に性的暴行を加え、不同意性交罪などに問われた元お笑いトリオ「ジャングルポケット」斉藤慎二被告（43）の裁判が始まりました。いつものメンバーが深掘りします。

リポーター 毎年、年度替わりは各局アナウンサーの動向が話題になるけど、今回はやっぱ和久田麻由子アナが注目を集めたかな？

ワイドデスク NHKのエースだったからインパクト大。昨年からフリー転向を報じられていたけど、4月になっても本人とNHKから情報発信がなくて気になっていたよね。

スポニチ本紙デスク 10日に日本テレビの土曜午後10時枠で新たに始まる報道番組「追跡取材 news LOG」の制作発表会見に姿を現して“答え合わせ”となった。

リポーター 日テレからは岩田絵里奈アナが巣立った。こちらもエース級だね。

週刊誌記者 ただ、担当していた「世界まる見え！テレビ特捜部」には変わらず出演する。羽鳥慎一アナや藤井貴彦アナも退社後に日テレに出演していたように、関係性は悪くなってなさそうだ。

ワイドデスク 退社といえばフジテレビ。ここ1年で10人近くのアナが局を去った。中には20代半ばの若手もいるから驚きだ。

週刊誌記者 フジに関しては中居正広氏の女性トラブルを発端とした騒動の影響は否定できないね。

本紙デスク TBSも1月に石井大裕アナと良原安美アナが退社。2人とも事業を立ち上げて新たなキャリアを築いている。

ワイドデスク 局アナとして知名度や人気を高めて、タレントとして成功するケースもある。岩田アナはそんな予感がするよ。

本紙デスク 今年ABCテレビを退社した東留伽アナ、増田紗織アナもそれぞれ芸能事務所に所属。どのような活動をしていくかは気になるところ。

リポーター 和久田アナはNHK退職の理由として、家族との時間と仕事のバランスを挙げていたように働き方の見つめ直しは普通のことになっている。就職難易度が高く、華やかに見えるアナ職も例外じゃないんだろう。

週刊誌記者 「テレビ離れ」に連動するように、学生からのテレビ局人気が落ちていることも事実。アナ志望者が減ってきていると聞くよ。

ワイドデスク 昔に比べて退社も珍しくなくなったから、即戦力を見越した元アイドルや元タレントの採用も見慣れた光景になってきた。

リポーター テレビ東京に元モーニング娘。の北川莉央が入社したよね。どのような存在になるか楽しみだ。

週刊誌記者 他のキー局に入社した女性アナにも芸能事務所に所属していたことがある人がいるみたいだよ。

本紙デスク 退社ばかりに注目しちゃうけど、どんな新人アナが誕生するかもしっかり取材していかないと。