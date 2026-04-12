高杉真宙×霜降り明星せいや、“底なし”のアニメ愛「自分を忘れてその世界に入り込める」 アニメ深掘る新番組きょうスタート

高杉真宙×霜降り明星せいや、“底なし”のアニメ愛「自分を忘れてその世界に入り込める」 アニメ深掘る新番組きょうスタート