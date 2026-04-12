『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』は、特別な経歴や夢がなかった“普通の就活生”である著者が、1000冊以上の本を読み込み、自分に合った就活メソッドを築き上げ、食品大手を含む22社から内定を獲得した実体験をもとにした、どんな学生でも内定に近づく一冊です。「自己PRで話せることがない」「インターンに参加していない」といった就活に不安を抱く学生と、そっと背中を押したい保護者に読んでほしい就活戦略が満載です。今回は、27卒の就活生がいま知っておきたい売り手市場の就活について著者である「就活マン」こと藤井氏が特別に書き下ろした記事をお届けします。

「何社でも受かる」は本当なのか

「27卒は売り手市場だから、どの会社でも受かりやすい」「何社でも内定できる」といった話を耳にすることがあります。

ただ、実際に就活を進めていると、そんなのは傲慢で、内定を取るのはそう簡単ではないと感じる人も多いはずです。

このギャップが生まれる理由はシンプルで、「売り手市場」という言葉の意味が少しズレて伝わっているからです。

企業の採用意欲が高いのは事実です。ただそれは、「企業が人を欲しがっている」という状態であって、「誰でも受かる」という意味ではありません。

採用枠は増えても「選ばれる基準」は変わっていない

売り手市場になっても、企業が見ているポイントは変わっていません。

・自社で活躍できるか

・長く働いてくれるか

・一緒に働きたいと思えるか

このあたりは、これまでと同じように見られています。つまり、評価の軸はそのままです。

ここで起きているのは、「採用枠が広がっている」だけで、「入社の基準が緩くなっている」わけではありません。

この違いを認識しないままだと、「なんで受からないのか分からない」という状態になりやすいです。

「なんとなく受ける」と落ちやすくなる

売り手市場のもう一つの特徴が、「選択肢が増えること」です。

場数を増やすという観点では、応募する企業数を増やすことはいいのですが、その分どうしても「なんとなく応募する」ケースがでてきてしまいます。

志望動機が浅いまま選考に進むと、面接で少し深掘りされただけで答えられなくなってしまう事態が発生しかねません。

逆に、しっかり考えて受けている企業に対しては、言葉に一貫性が出ます。

「どのくらいこの選考のために準備したか」を面接官は見ているのです。

“受かりやすい人”は何が違うのか

実際に結果を出している人を見ると、やっていることはシンプルです。

企業ごとに自分の強みの見せ方を変えていますし、「この会社でどう活躍するか」を具体的に考えています。そして、「企業目線で考える」「一貫性を持つ」といった姿勢を面接でも見せています。

「どこでも受かる」と考えるのではなく、「どこなら自分が合うのか」を一度考えてみてください。

（本記事は『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』に関連する書き下ろしです）