【ラ・リーガ】ソシエダ3−3アラベス（日本時間4月11日／アノエタ）

【映像】走り込んで完璧ヘッド

待望の復帰戦でいきなり違いを見せつけた。ソシエダに所属する日本代表MF久保建英が83日ぶりに負傷明けのピッチに立つと早速ヘディングでアシスト。待ちに待った瞬間にファンも多くの称賛の声を寄せている。

日本時間4月11日、ラ・リーガの第31節でソシエダはホームでアラベスと対戦。1月18日の第20節バルセロナ戦以来となる出場に期待がかかる中、54分に待望の瞬間か訪れる。MFブライス・メンデスと交代でピッチに立つと、ホームスタジアムに詰めかけた観客は総立ちで日本代表MFを迎え、場内は大きな歓声と拍手で包まれた。

すると、背番号14は早速違いを見せた。注目のシーンは60分のことだ。

2―2と同点で迎えた場面、ソシエダのFKでMFカルロス・ソレルが入れたボールはクリアされるも、ボックス左外のMFゴンサロ・グエデスがファーへクロス。これに走り込んだ久保が右ポストのギリギリまで相手を引きつけながら頭でマイナスに折り返すと、ふんわりと浮いたボールが完璧なパスとなり、フリーのFWオーリ・オスカールソンがヘディングで流し込み、ホームチームが勝ち越しに成功。久保がわずか6分でアシストをマークした。

3カ月ぶりの実戦でいきなり結果を残したシーンにはファンもリアクション。SNSでは「いきなり！久保」「すげーわまじで」「久保建英復帰即アシスト」「泣きそう」「やはり世界クラス」「久保復帰でしかもアシストは熱いね」「早速違い見せたな」といった声であふれ返り、久保の復帰を喜びつつ、そのパフォーマンスに酔いしれていた。

今季4アシスト目を記録した久保はその後もピッチで躍動するも、95+8分にまさかの失点。久保は復帰戦を勝利で飾ることができず、試合は3―3の引き分けに終わった。

（ABEMA de DAZN／ラ・リーガ）