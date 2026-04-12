【日本のインフラ問題】コンクリートがさびるとどうなるのか…「劣化」の具体的中身

日本はこのまま崩れ去ってしまうのか？ 道路、鉄道、水道、インフラ、橋……なぜ全国各地で次々に事故が起きるのか？ お金も人も足りない……打つ手はあるのか？

注目の新刊『日本のインフラ危機』では、私たちの暮らしを揺るがす「大問題の正体」を豊富なデータと事例から解き明かす。

（本記事は、岩城一郎『日本のインフラ危機』の一部を抜粋・編集しています）

中性化

中性化の話をする前に鋼材（主に鉄筋）がさびる話をしましょう。すでに、コンクリート中の鉄筋はコンクリートのアルカリ性でさびから保護されているという話をしました。

少し詳しく説明すると、鉄筋の表面にはさびから守る「不動態被膜」と呼ばれる薄い膜があります。周りがアルカリ性であればこの膜は健全で、さびを防ぐ役割を果たします。しかし、アルカリ性が失われると膜が失われてしまいます。また、コンクリートに塩素イオンが供給されるとこの膜が壊されてしまいます。このような状態で、水と酸素が供給されると鋼材の腐食（さび）が始まるのです。

そもそも、さびはどんな問題を引き起こすのでしょうか？ さびは一言で言うと鉄が酸化する現象で、鉄が酸素と結びつくことで、体積が2倍以上に膨らみます。コンクリート内部で鉄が膨らむと、コンクリートに引っ張る力がかかり、ひび割れが入ったり、表面がはがれ落ちたりします。さらに、鉄筋そのものはどんどん溶けて細くなっていき、最終的には切れてしまうことになるのです。

ちなみに、どれだけコンクリートのアルカリ性が失われたり、塩素イオンが供給されたりしても、中に鋼材がなければコンクリートが劣化することはありません。ローマ帝国時代に建造されたパンテオンの中にある円形ドームのコンクリートが2000年にわたり使い続けられているのは鋼材が使われていないためです。

【劣化の特徴】

では中性化の現象を詳しく見ていきましょう。コンクリートは主に水とセメントの水和反応によって生じる水酸化カルシウムによってアルカリ性に保たれています。しかし、コンクリートに大気中の二酸化炭素が浸入すると、水酸化カルシウムと二酸化炭素が反応し、炭酸カルシウムと水に変わります。ご存知のように水は中性ですし、炭酸カルシウムも中性のため、この反応が進むとコンクリートはだんだんアルカリ性を失い、中性に近づいていきます。

【検査方法】

コンクリート中のどこまで中性化が進んでいるかを調べるには、理科の実験で使う「フェノールフタレイン溶液」をコンクリートに吹きかけて、色の変化を見る簡単な方法があります。アルカリ性なら赤紫色になり、中性化した部分では色が変わりません。

【実際の問題】

では、中性化が原因で実際の構造物にどのような問題が生じるでしょうか？

私の知る限り、中性化が原因で橋が落ちるような大事故につながった例はありません。では大した問題ではないと考えると大間違いです。写真は新幹線の高架橋で中性化によりコンクリートがはがれ落ちたものです。もしその破片が道路を通行する人や車に当たれば、大ケガや死亡事故につながる可能性があります。

このように新幹線の管理者でも利用者でもない、第三者が被害を受ける可能性がいたるところにあるのです。そのため、鉄道会社や高速道路会社では中性化による第三者被害を防ぐため、多額の予算を費やしてコンクリートの「剥落防止対策」をおこなっているのです。

【対策】

では、どうすれば中性化の進行を遅らせることができるのか。一つには、コンクリート表面と鉄筋表面までの距離（これを「かぶり」と言います）を十分に確保する。たとえば5センチメートルくらいあれば中性化の進行を十分に遅らせることが可能です。あるいは、コンクリートを緻密にして二酸化炭素が入り込みにくくする。そのためには、コンクリート中のセメントに対する水の割合（水セメント比W／Cと言います）を減らします。

さらに中性化が進行しても、水と酸素がなければ鋼材はさびませんので、コンクリートを緻密にしたり、表面を塗装したりすることで内部に水や酸素が入りにくくする工夫をします。こうした対策をおこなえば、中性化の進行を抑え、構造物を長持ちさせることが十分可能になるのです。

さらに、「日本はこのまま崩れ去ってしまうのか…意外と気づかない「インフラ危機」本当の実態」」では、いま大問題として迫っているインフラ老朽化問題をひきつづき見ていく。

【もっと読む】日本はこのまま崩れ去ってしまうのか…意外と気づかない「インフラ危機」本当の実態