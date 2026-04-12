【フォトルポルタージュ】千葉県茂原市のゴースト団地「最後の日」…元関係者が明かす「最盛期の驚愕年収」と地権者たちの「今後の不安」

千葉県茂原市の中心部から、5キロほど離れた場所にある「真名（まんな）団地」。1970年代に完成したこの巨大団地には、最盛期は1300人を超える住民が暮らしていた。

だが、近年は過疎化の一途をたどり、2021年には老朽化にともない廃止の方針が決定。現代ビジネス記者が現場を訪れると、3月中旬をもってすべての居住者が転居したことが判明した。

かつてファミリー層から絶大な人気を誇った市営団地は、時代とともにどう変わったのか。その衰退の歴史を追った。

前編記事『《猫だけが残った》千葉県「有名ゴースト団地」の入居者がついにゼロに…！住民たちの「その後」と憧れの住宅が「心霊スポット」に成り果てるまで』から続く。

「最盛期の年収は1億円」

「もともと私は、ここで商いをやってたんです。当時は団地も全世帯埋まっていたし、家族連ればかりでしたから店も大盛況でした。すごい時代でしたよ。あの頃は団地の中だけで経済が回っていました」

そう語るのは、かつて真名団地の敷地内でスーパーマーケットを営んでいた佐久間和夫さん（仮名・80代）だ。店内ではタバコや酒のほか、野菜や肉といった生鮮食品も取り扱っており、住民の生活を支えるため、当時は年中無休で営業していたという。

「団地には3件ほど商いをやっている方がいましたが、総合的な商品を取り扱うスーパーはウチくらいだったもんで、自治会長にある日、『あなたが住民の冷蔵庫になってください』と年中無休を懇願されたんです（笑）。

ただ当時は、タバコだけで月に60万円は売り上げていたし、お酒とか食料品も入れたら、最盛期は年収1億円を超えたこともあります」

だが2000年代に入ると、工場の撤退や縮小が相次ぎ、居住者も次々と転居していった。過疎化の一途をたどり、今から約20年前に閉店を余儀なくされたという。しかし、佐久間さんはこう明かす。

「じつは今もね、当時のスーパーの常連客でタバコを買ってた人が、私のところへタバコを買いに来てくれるんですよ。1人は長南町に住んでいて、もう1人はいすみ市かな。

2人ともここを出てからもう何十年も経ってるし、そもそも自分ん家の近所で買えばいいのに、『親父さんのとこに世話になったのでタバコ買いますよ』と言う。すでにスーパーは閉めてるので、月に1回わざわざ団地の近くにあるウチまで来て、3カートン買うんですよ。

そりゃ、今でも懐かしんで買いに来てくれるのは嬉しいですよ。幸いなことに私も、タバコの販売許可証が残っているからね。だから今も、その人たちの分のタバコだけ入荷してるんです。こういう繋がりもまだ残っているからこそ、寂しさは感じますよ」

真名団地の「今後の行方」

真名団地の敷地内にある一軒家に住む70代の男性も、かつて母親が駄菓子屋を営んでいたという。当時をこう懐かしむ。

「あの頃は家族連れがたくさん住んでいましたから、『おばちゃん〇〇（お菓子の名前）ちょうだい』と子どもが大勢来たのを覚えています。また当時は近くにクリーニング屋さんがなかった。

そこである日、住民たちに『洗濯物もやってくれよ』とお願いされたので、街のクリーニング屋さんと提携してウチで受付業務もやっていました。近所には酒屋さんもあって、そこの店前のテーブルでみんなで飲んだこともあるし、良い時代でしたよ」

茂原市の計画どおり、3月をもって居住者がゼロになった真名団地。地元住民に愛されたこの地は、今後どうなっていくのか。

真名団地を運営・管理する市に、約半世紀前から土地を貸している地権者の男性は、「まあ早い話が様子見ですよ。去年も2、3回ほど説明会が行われましたが、どうしようか答えが出ない状況が続いている」と明かす。

「我々からしても、今さら土地を返されたってお荷物ですよ。これまでどおり市に管理してもらいたい。だから跡地の活用案として、『市民会館の移転先にするのはどうか』という案だったり、『日向きが良いからソーラー発電をやったらどうか』とか『スマートインターができて車のアクセスが良くなったし、何か活用できないか』とか色々な意見があがったんだけど、茂原市は煮え切らない返事が続いている。

ただ茂原市が財政的に厳しいのは、みんな分かってます。工場がどんどん撤退していって税収もガクンと落ち込んだし、今は老朽化した市民会館を取り壊しているんだけど、それにもお金がかかるわけですし。だから『茂原市は真名団地を更地にして地権者に返したいんだろう』というのが、もっぱらの噂です」

茂原市の担当者に問い合わせると…

茂原市はどう考えているのか。同市の担当者は、真名団地の居住者が全員転居したことを認めたうえで、地権者の間で囁かれる”噂”についてはこう否定した。

「今ある建物をなくして借りてるものを返すことは、借りてる土地の選択肢のひとつとしてはあると思います。ただ（真名団地を）解体するだけでもお金はかかりますし、必ずしもそれだけを考えているわけではありません。

真名団地の利活用というなかで色々と会議をさせていただいていますが、そのなかで『土地を返します』と断定して話してはいないと思います」

いっぽうで、真名団地の今後の跡地活用についてはこう説明する。

「現段階で公表しているものがないので何とも言えませんが、地権者の方に対する会議は昨年やらせていただきました。案としては、インターチェンジも近いので企業誘致ですとか、あとは市民会館の移転先としての案も選択肢にあがっているとは伺っています。

その中で企業に相談したり、動いているものはあるんですが、現段階では具体的な方向性は決まっていません」

約半世紀にわたって地元住民に愛されてきた真名団地。その跡地活用をめぐっては、市民が納得できる案を考えていってほしい。

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