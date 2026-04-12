全国約30店”絶滅危惧種”だったドムドムバーガーが復活できたワケとは？マクドナルドと一線画す「独自戦略」に迫る

復活したドムドムバーガー

独特のメニューが気になって仕方ない、食べたい！ でも、近くにない。全国30店舗に満たない「ドムドムハンバーガー」（以下：ドムドム）は、何とももどかしい存在だ。

ドムドムで提供しているのは、カニが丸ごと1匹入ったハンバーガーだったり、丸々としたフルーツトマトをそのまま使ったバーガーだったり……。美味しいのは当たり前、「驚き」や「喜び」だらけのメニュー群にはまさに目を奪われるばかりだ。

そんなドムドムは、かつて全国400店以上もあったネットワークが1/10に縮小し、「絶滅危惧種」と呼ばれるほど業績が悪化した時代もあったという。しかし、2017年に着任した藤粼忍社長のもとで経営再建を進め、ふたたび多くのファンを掴んだ。

「ドムドム復活」の最大の理由である「魅力ある店づくり」に迫るべく、まずは数店を実際に巡り、絶品のハンバーガーを味わいながらその強みを分析する。

さらに藤粼社長へのインタビューを通じて、2026年1月に発表されたMBO（自社株買い戻し）の目的にも切り込みたい。近年はテナント入居店舗が「好業績のまま閉店」を余儀なくされるという問題も浮上しており、ドムドムが次のステージへ進むための課題と展望を読み解く。

ヒットの秘訣は「感情を動かすハンバーガー」

ドムドムバーガーの最近のヒット商品といえば、2025年12月発売の「春菊かき揚げバーガー」だろう。

ハンバーガーの常識である「バンズ・具・パティ・バンズ」の序列を無視した大胆な積み重ね方で、全体の高さはなんと7cm以上！（筆者が定規で計測）

春菊かき揚げも1枚当たり2cmとボリューム満点で、真横から写真を撮ればSNS映えは間違いない。

ファストフードではまず使わない「春菊かき揚げ」の香りがほどよく効き、脂が乗った牛肉パティの旨味とドンピシャで合う。何よりハンバーガーと組み合わされることがめったにない「ハンバーガー＋かき揚げ」の組み合わせで得られるザクザク感は、もはや「美味しい」を越えて驚きの食体験だ。

この商品を表現するなら、食べている最中から「ハンバーガーに春菊かき揚げだって！食べたことある？」と誰かに伝えたくなるような“感情を動かすハンバーガー”といったところか。

拡散力抜群の新商品開発！レア食材を使える強みも

ドムドムの強みは、こういった拡散力抜群の新商品開発にあるといっていいだろう。藤粼社長によると、同社の新商品は社長と開発担当の方が3名体制で行っているそうで、即断・即決の最短スピードで市場に出回る。その開発の過程や発売前の試食会まで配信で「見える化」されるため、待ち構えたファンがSNSの「新商品発売」通知にワッと食いつく仕掛けだ。

かつ「春菊」や、「まるごと！カニバーガー」で使用した「ソフトシェル」（カラごと食べることができるカニ）のようなレアな食材でも、30店舗にも満たないドムドムなら、躊躇なく扱える。

これが国内約3000店舗のマクドナルドだと、少しでもレアな食材を扱えば想定外の売れ行きとともにすぐに商品が品薄になってしまうため、あまり珍しい食材を扱えない。小規模なチェーン店だからこそ商品開発で小回りが利くのも、ドムドムの強みとなっているのだ。

直近の話題作は、ヨコの長さが21cmもある「わんぱくメンチカツバーガー」や、スライスした梨と肉2枚を挟みこむ「梨のダブルてりやきバーガー」、糖度の高いフルーツトマトを1個挟み込む「丸ごと！！トマトバーガー」（3月20日から関西3店舗限定で提供）など。どれも、「どうやって食べるの？」と聞きたくなるものばかりだ。

小さなチェーンであるがゆえに原材料調達のボリュームをあまり考えずともよいからこそ、ドムドムは魅力ある商品を開発できるのだ。

店内は昭和の空気感、だがそれがイイ！

それでも、全国の市街地にはマクドナルド、モスバーガー、バーガーキング、ゼッテリア、ミスタードーナツなどのハンバーガー・ファストフード店が溢れている。そのなかで、店舗によっては年季が入っており、コンセントもWi-Fiもないドムドムが、なぜ「ひとときを過ごす場所」として選ばれるのか。

実際に各店舗を訪れると、その答えは空気感でわかる。他のファストフードとは異なり、店内の雰囲気が「静かで緩くて優しい」のだ。

スタッフが必要以上に「新商品いかがですか！」と声を張り上げることもなく、客層の年齢がやや高めなこともあってか、どの店もガヤガヤした喧騒とは無縁で落ち着いた雰囲気が漂っている。また、コンセントやWi-Fiといった長時間滞在を意識した店内設備がないためか、カチャカチャとキーボード音を響かせて仕事に励む「デジタルノマド」の姿も見かけない。

何より、1970年に創業した「日本最古のハンバーガーチェーン」の佇まいを各店とも残しており、いまのチェーン店にはない「昭和のフードコート・テナント」の懐かしさを、どの店も醸し出している。

なかには1978年のオープンから市街地で営業を続ける「海南FC店」（和歌山県）や、かつてダイエーが高級百貨店として創業した「プランタン」の一角（現在はイオンに転換）に入居する神奈川県の金沢八景店など、テナント先のスーパー自体がレトロな趣を漂わせているところもある。

そうした環境のなかで、ドムドムは各店が店内設備をしっかり磨き上げてファンを迎え、新商品も積極的に発売している。「昭和レトロな雰囲気ながら、落ち着いて過ごせる店」として、多くの人にとって心地よい空間になり得ているのだ。

「レトロなのに新しい」独特の空間で一息つく人々

これは余談だが、ドムドムの魅力が幅広い層に届いている一例を挙げよう。

筆者の地元の隣にある偏差値70オーバーの高校出身で、現在は某省の官僚として活躍するエリートの友人も、実家近くの「ドムドムハンバーガー湊川店」で、ことあるごとにリフレッシュのひとときを過ごすという。（もっとも、テナント入居先である「ダイエー湊川店」の老朽化や上階テナントのスカスカぶりには、省庁勤めの立場からかなり気を揉んでいるようだが……）

ドムドムが持つ「懐かしさ」には、世離れしたエリートも学生時代のマインドに引き戻すほどの不思議な効果があるようだ。

売上は好調なのに…迫りくる「閉店問題」

ドムドムは2018年に藤粼社長が就任して以降、この「懐かしさ」や「独自性」を切り札に顧客を掴んできた。

かつては赤字続きだった「ドムドムフードサービス」も回復の一途を辿り、コロナ禍で外食産業が壊滅的な打撃を受けた2020年度（2021年3月期）に黒字転換を果たして以降、経営は順調だという。

しかしダイエー傘下のグループ企業として創業した経緯から、ほとんどの店舗が商業施設へのテナント入居という形態をとっており、近年では、「売上好調にもかかわらず閉店」という事態も発生している。

黒字転換という第一の目標を達成したいま、藤粼社長はどうドムドムを継続させていくのか？ つづく記事ではインタビューを通じて、2025年12月に実施されたMBO（自社株買い戻し）の真意にも迫っていく。

（写真はすべて筆者撮影）

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【つづきを読む】専業主婦から39歳で初就職…異色すぎる経歴の女性社長が「ドムドムバーガーを3年で黒字化」した型破りな仕事術

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