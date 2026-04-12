【受診者の8割がリピーター】「ぜいたく人間ドック」の最強のサービスとそのお値段

検査を終えたらそのまま宿泊

午前11時前、JR三ノ宮駅に降り立ち、タクシーを10分ほど走らせると、神戸ポートタワーの近くで陽光に輝く高層ホテルが見えてきた。

エントランスをくぐると、ロビーには穏やかなBGMが流れ、制服姿のスタッフが会釈する。今からここで人間ドックを受けるのか―正直、まだ実感が湧かないままエレベーターで7階の受付に上がった。紺のシックなウェアをまとったスタッフに迎えられ目に飛び込んできたのは、窓の外に広がる神戸港のパノラマと真っ青な海だ。

都会でビルに囲まれる暮らしをしていると、なかなか見ることのできない絶景。待合室に丁寧に並べられた本革張りのソファに腰を下ろせば、いかにも「ぜいたく」な休日を過ごしているかのように感じられる。

ほどなく名前を呼ばれると、焦げ茶色の机が並んだ採血室に案内された。続いて、心電図、眼底検査、胃カメラと流れるように検査室を移動したが、どこも穏やかな空気が漂い、緊張を感じることは終始なかった。待ち時間もほとんどなく、1日目の検査は午後1時ごろにすべて終わっていた。

ここは神戸・メリケンパークに建つホテルオークラ神戸クリニック。高級ホテルの7階にあり、検査を終えたらそのまま宿泊できる「1泊ドック」（8万3600円）が用意されている。

夜景にレストラン…検査後もゆったり時間を過ごす

検査を終えると、足は自然と館内のレストランに向かった。7店舗もあるらしい。中華、寿司、天ぷら……どれにしようか悩むが、今日まで我慢してきたからか、中華が無性に食べたくなった。エビチリの香ばしい匂いが食欲をそそり、ボリューム満点ながら完食した。

食事を終えると、一度ホテルにチェックイン。20階のオーセンティックフロアに着き、眼前に広がる水平線を小一時間眺めた。時計を見ると夕食まで少し時間がある。部屋を出て腹ごなしにメリケンパークをひとりぶらぶらと歩いてみた。爽やかな潮風を浴びながら、1日目の検査を終えた安堵感と旅の開放感を楽しんだ。

夕食は「1泊コース」に含まれており、事前予約した和食のコースをいただいた。庭園が眺められる席で腹も心も満たされていく。つい日本酒が進んでしまうが、アルコールは夜9時までと言われているので我慢。食後は部屋に戻り、窓から夜景を眺め、眠りについた。

翌朝8時半、再びクリニックへ向かい、採血を1時間ごとに計3回行う。ホテルの部屋には昼まで滞在できるので、合間の時間は部屋に戻り、大海原を眺めながらぼんやりと過ごした。病院の待合室で時間を潰す、あの落ち着かない感覚などない。

帰るのが名残惜しい……数年来の病院嫌いが、気づけば「また来年も受けよう」と思っていた。

後日、改めて担当者に話を聞くと快く応じてくれた。

「当院は、人間ドックを負担に感じるものではなく、自分をいたわる癒やしの時間としてご提案しています。ホテルと同じ雰囲気でくつろいでいただけるように心がけていて、ホテルスタッフによる接客研修も定期的に行っております。

利用者からは『年に1回の人間ドックがリフレッシュの機会になっている』などの声をいただいており、受診していただく8割以上がリピーターの方です」

【後編を読む「ぜいたく過ぎる「1泊人間ドック」とは…天然温泉、豪華料理が味わえる「施設の名前」

「週刊現代」2026年4月13日号より

【つづきを読む】ぜいたく過ぎる「1泊人間ドック」とは…天然温泉、豪華料理が味わえる「施設の名前」