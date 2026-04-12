【略語クイズ】「リバ鉄」はなんの略？ディズニーランドの蒸気機関車といえば…？
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！
「リバ鉄」はなんの略語？
「リバ鉄」はなんの略か知っていますか？
ヒントは、東京ディズニーランドにあるアトラクションです。
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「ウエスタンリバー鉄道」を略した言葉でした！
リバ鉄とは、東京ディズニーランドのアドベンチャーランド内にあるアトラクション『ウエスタンリバー鉄道』のこと。
約15分間、白い煙を吐き出す本物の蒸気機関車に乗って、熱帯のジャングルや開拓時代のアメリカ西部など、時空を超えた旅を体験できます。
ちなみに、蒸気機関車は4台あり、それぞれアメリカの大河の名前がついているそうですよ。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
《参考文献》
・『東京ディズニーリゾート 公式サイト』
・『CASTEL』
ライター Ray WEB編集部