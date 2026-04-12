【略語クイズ】「リバ鉄」はなんの略？ディズニーランドの蒸気機関車といえば…？

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学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！

「リバ鉄」はなんの略語？

「リバ鉄」はなんの略か知っていますか？

ヒントは、東京ディズニーランドにあるアトラクションです。

あなたは正解がわかりましたか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は「ウエスタンリバー鉄道」を略した言葉でした！

リバ鉄とは、東京ディズニーランドのアドベンチャーランド内にあるアトラクション『ウエスタンリバー鉄道』のこと。

約15分間、白い煙を吐き出す本物の蒸気機関車に乗って、熱帯のジャングルや開拓時代のアメリカ西部など、時空を超えた旅を体験できます。

ちなみに、蒸気機関車は4台あり、それぞれアメリカの大河の名前がついているそうですよ。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

《参考文献》

・『東京ディズニーリゾート 公式サイト』
・『CASTEL』

ライター Ray WEB編集部