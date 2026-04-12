ブロンドヘアをポニーテールにまとめ、ゴルフクラブを片手に微笑む女性。アイスブルーのウェアはボディラインを強調するようなデザインで、胸元が大きく開き、ボトムスはぴったりしたレギンスタイプだ──。

【写真】背中がバックリ開いたウェアも… 賛否両論となっているペイジのアスレジャースタイル

この画像を投稿したのは、アメリカの元プロゴルファーであるペイジ・スピラナック（33）。華やかなルックスで注目を集め、"世界で最も魅力的なゴルファー"として絶大な人気を誇った。引退後の現在もInstagramのフォロワー数は400万人を超え、インフルエンサーとして活躍している。

ペイジは4月1日、〈3月は素晴らしかったけど、4月がもっと楽しみ！〉とInstagramに新たな写真を投稿した。キャディーバッグの隣で、ぴったりとしたウェアを着て微笑む自身の姿をとらえたものだ。

ファンから〈この笑顔が大好き〉〈あなたは私の一番好きな人です〉と称賛のコメントが寄せられる一方で、〈あなたには節度がない！〉という批判の声も一部寄せられている。

ペイジが今回披露したのは、いわゆる"アスレジャー"ファッションと言えるだろう。アスレジャーとは、「アスレチック（運動競技）」と「レジャー（余暇）」を掛け合わせた言葉で、スポーツウェアを日常使いするファッションのジャンルを指す。

"紳士淑女のスポーツ"と呼ばれるゴルフ。業界では、かねてよりアスレジャーをめぐる議論が続いている。スポーツライターの解説。

「基本的にゴルフをプレーする際は、襟付きのシャツを着るのがマナーになっています。しかし近年では、"もっと自由な服装でもいいのでは？"という意見も上がり、ドレスコードを緩和するゴルフ場も増えています。

ただ、流行のスタイルといえど、アスレジャーに関してはまだ寛容でないのが現状です。全米女子プロゴルフ協会（LPGA）は、レギンスだけを履くことや胸元が大きく開いたウェアを禁止しています」

2017年に発表されたこの服装規定に対して、真正面から異を唱えたのがペイジだった。前出のスポーツライターが続ける。

「ペイジはメディアを通じて、『胸の谷間が見えたり、スカートの下にショートパンツを履いたりする女性に"プロらしくない"とレッテルを貼ることで、LPGAは、女性の服装と道徳観を結びつける時代遅れの固定観念を助長している』と反論しました。

ペイジが披露したアスレジャースタイルには、"のびのびとゴルフを楽しもう"というメッセージが込められているのかもしれません」

一見型破りな服装の裏には、彼女なりの信念があったようだ。