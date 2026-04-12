グーグルが調査「いい面接官の共通点」はじつはなかった…では何で面接官を選んでいるのか

「いい面接官」に共通する特徴はあるのだろうか。グーグルのリサーチによれば、共通する資質を表すような固定指標はなかったという。一方で、面接官には「もう一つの大事な役割」があるというのだが……。

元グーグル人事戦略プロジェクトマネージャーで、著書に『グーグルのすごい採用』がある小川高子氏が解説する。

「いい面接官」に共通する資質はあるか

採用担当の方にとっては、面接官を選定することも大事な仕事の一つだと思います。

その面接官の選定について、「面接官に向いている人ってどんな人でしょうか？ いい面接官、悪い面接官に共通する特徴や傾向はあるのですか？」と私も聞かれることがあります。

この問いに対して、グーグルのピープル・アナリティクスチームが「いい面接官に共通する資質はあるのか？」という興味深いリサーチを行っています。

あくまで当時の結果ですが、そのリサーチの結論は「いい面接官に共通する資質を表すような固定指標はなかった」というものでした。

同リサーチでは「マネジメント経験の長さ」「社歴の長さ」「複数の部門を経験している」「面接官としての経験年数」など、面接官に関するあらゆる変数と、その面接官が面接時につけた採点、そして候補者の入社後のパフォーマンスとの関連を分析していました。

視点の異なる複数の面接官で判断する

ところが、「こういう要素を持った面接官は目利き力が高い」という類の共通の結果は導かれなかったのです。

唯一、若干の相関が見られたのは「現職での評価が高いかどうか」というもの。

つまりは、「現職での評価が高い面接官の中に、候補者の目利き力が高い面接官が割合として多かった」ということですが、それでも「若干」の相関にすぎません。

別の切り口の分析では「4回の面接における4人の面接官の評価の平均値」と「その候補者の入社してからのパフォーマンス」には一定の相関が見られたそうです。

それもあって、高い面接スキルを持った1人の面接官を探り当てるより、なるべく視点の異なる複数の面接官が面接プロセスに関わり、総合判断をすることでより精度の高い見きわめを追求するという形をとることになった、ということです。

面接官のもう一つの「大事な役割」

面接官には候補者との面接、評価に加えてもう一つの大事な役割があります。

それは「候補者によい体験をもたらす」こと。

つまり「グーグルを受けてよかった」「この面接官と対話する時間はとても楽しかった」とポジティブな印象を持ち帰ってもらうための候補者への接し方が求められます。

しかし、この「体験」において、候補者に与える印象が悪い面接官は少なからず存在します。

人物評価の精度は信頼できるものだとしても、なぜかその面接官との面接を機に多くの候補者が離脱してしまうという人。読者の方の中にも「いるいる、そういう人！」と思い当たる人がいるのではないでしょうか。

そのような面接官が面接プロセスに関わると不都合も多いので、「人当たりは悪いけど人の見きわめは信頼できる」という面接官には、候補者との接触がない採用委員会のほうに回ってもらうこともあります。

適材適所でその人を活かす役割を見つける

反対に「人物評価は精度が低いけど、とにかく候補者からの印象がものすごくいい」というタイプの人もいます。

そんな人は、面接官を任せるよりはその前段の採用説明会でフランクに喋ってもらう役割や、ランチインタビューなどのほうに適性があります。

採用に関わる社員というのは必ずしも「評価」と「体験」の両方で高いスキルを兼ね備えていなくてもいいのです。

人事業務全般に言えることですが、どちらかが得意であれば、その適性を活かせるような役割を見つけ、適材適所を実現する。

それによって、精度の高い見きわめと、候補者からも好印象を抱かれ入社を決めてもらえるという、いいとこ取りの採用プロセス設計ができます。

その仕組みをつくるのが、人事部の腕の見せ所ともいえるでしょう。

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