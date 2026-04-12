アメリカとイランによる戦闘終結に向けた協議が11日、仲介国のパキスタンで行われています。中継です。

現地は深夜2時を過ぎましたが、協議は現在も続いています。イランメディアは、ホルムズ海峡問題で両国の間に「深刻な意見の相違がある」と伝えています。

アメリカ政府高官によりますと、アメリカとイランの代表団が11日、パキスタンを交えて対面での協議を行いました。

アメリカ側からはバンス副大統領やウィトコフ特使らが参加し、イラン側からはガリバフ国会議長やアラグチ外相らが参加しました。

イランメディアによりますと協議には、専門家も加わり、政治、経済、法律の3つの部会に分かれて議論が行われたということです。

イランメディアは、専門家による協議を経て交渉の枠組みを確立するための文書を交換する協議が続いたものの、アメリカ側が過度な要求を突きつけていて、ホルムズ海峡をめぐる問題では「深刻な意見の相違がある」と伝えています。

一方、トランプ大統領はさきほど記者団の取材に応じました。イランとの協議について現地から報告を受けたことを明らかにした上で、「我々はイランと非常に深い交渉を行っている」「合意に至るかもしれないし、至らないかもしれない」と述べました。そして「いずれにせよ、我々は勝つ」と強調しました。

イランメディアはおよそ1時間前にアメリカ、イラン、パキスタンによる対面での協議が再開されたと伝えていて、この協議が「アメリカと共通の枠組みを築くための最後のチャンスになる可能性がある」としています。