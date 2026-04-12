新年度がスタートしました。テレビ各局では、有名アナウンサーの退社が相次いでいます。芸能界では女優の広末涼子（45）が約1年ぶりに活動再開を発表しました。また、2024年7月にロケバス内で女性に性的暴行を加え、不同意性交罪などに問われた元お笑いトリオ「ジャングルポケット」斉藤慎二被告（43）の裁判が始まりました。いつものメンバーが深掘りします。

リポーター 広末涼子が約1年ぶりに芸能活動を再開したね。

週刊誌記者 昨年4月に起こした事件には驚いた。高速道路で乗用車を運転中、大型トレーラーに追突。同乗男性にケガをさせたとして後に略式起訴された。

本紙デスク 直前に立ち寄ったサービスエリアでは突然見知らぬ人に大声で話しかけたり、自ら「広末でーす」と名乗る不審な言動もあったとか。ハイテンションで歩く姿も目撃されていた。事故の際には時速185キロという異常なスピードで運転していたことも世間を驚かせたね。

ワイドデスク 搬送先の病院では看護師を蹴るなどして傷害の疑いで逮捕された。メンタル面を心配する声が上がっていたね。

リポーター その1カ月後に双極性感情障害と甲状腺機能亢進（こうしん）症を公表し芸能活動の休止を発表した。事故から1年がたったから活動再開を発表したのかな？

本紙デスク ちょうど事故が起きたときは映画の撮影中だった。他にも決まっていた仕事が全て白紙になったことで賠償が発生。それらが金銭的に片付いたのが大きいね。

週刊誌記者 復帰発表から6日後にはSNSで近影を公開した。白い衣装を着て穏やかにほほ笑みを浮かべるショットだったが、やはり大物女優のオーラがにじみ出ていた。

リポーター 今後はどんな形で仕事を再開していくのだろうか？

本紙デスク 本人も「無理のない形で活動に取り組んでまいります」と表明している通り、最初は小さな仕事から始めていくことになるだろう。女優としての大きな仕事が決まっているとの情報は現時点で聞こえてこないけれど、さっそくオファーに動き出した関係者もいるようだ。

週刊誌記者 交通事故の前には不倫騒動もあって、ここ最近トラブル続きという印象。それでも女優としての存在感や実力は確かなもの。復帰となれば話題になるのは確実で「復帰作はぜひウチで」と考える人は少なくない。ただ、広末サイドも慎重に仕事を選んでいるようだ。

ワイドデスク スポンサーとの兼ね合いでテレビ出演や大手配給会社が作る映画は絶望的。でも昨今は、トラブルや事件で表舞台を離れた役者が動画配信サービスで復帰するケースは少なくない。広末も同様のルートをたどるかもしれない。

本紙デスク 一方で地元の高知県に関わる仕事から始めるのではないかと考えている関係者も少なくない。かねて強い郷土愛で知られており、たとえ世間の反発は強くても地元の人なら広末の復帰を温かく受け入れる可能性が高い。

リポーター いずれにせよ、今後の動向から目が離せないね。