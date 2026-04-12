◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト 3-2 巨人(11日、東京ドーム)

ヤクルトとの2戦目にスタメン出場した巨人・坂本勇人選手。2打席は空振り三振に倒れるも、2点ビハインドで迎えた7回の第3打席では今季第1号ソロを放ちました。

この一発に、解説をつとめた内川聖一さんは「このままじゃ終われないって彼の意地みたいなものもあったと思います」とコメント。低めのワンシームをとらえてのバックスクリーン弾となったことについても「やはり、あの低めのボールをしっかりあそこまで飛ばすっていうのは、自分自身の持ってる力がボールに伝わらないと飛んでいきませんからね。それを見るとまだまだやってくれるんじゃないかって期待は持ちたいですね」と語りました。

対したヤクルトの先発は山野太一投手。7回まで巧みな投球で巨人打線を打ち取っていました。3度目の対戦で放った一発。内川さんは「その前の打席までっていうのはタイミングも合ってないですから。長年培ってきた経験っていうところが『このボールにしっかり絞る』っていうのにつながってると思う」と分析しました。

ともに解説をつとめた江川卓さんは、まさかの“反省”の弁。「我々やっぱりこういう解説の仕事をしているので、そこまで読み切らないといけないなとすごい反省もあります」と振り返ります。続けて「あれだけタイミングが合わなくてもホームランが出るってやっぱり、考えていかなきゃいけないなとすごく反省したゲームでもありましたね、難しいです」と笑みを浮かべながら感心したように口にしました。