タレントのケイナさん（27）が4月11日までにインスタグラムを更新。沖縄を訪れたことを20枚の写真で伝えた。



【写真】オープンカーの助手席 バンザイのようなポーズをするケイナさん

ケイナさんはドイツの自動車メーカーBMWが展開するブランドMINIの真っ赤なオープンカー「ミニ・クーパー・コンバーチブル」の助手席でバンザイのようなポーズをする写真をはじめ、複数の旅のショットを公開。青空の下でサイクリングをしたり、地元グルメを楽しんだりするケイナさんの笑顔からは、沖縄旅行を満喫した様子がうかがえる。



ネットユーザーからは「今日も世界一かわいい」「美しすぎる」「大好きなケイナちゃんが幸せで、私もハッピーです」「沖縄来てたの？」「うらやましすぎる」などのコメントがあった。



ケイナさんの母親は1980年代の高視聴率番組「欽ちゃんのどこまでやるの！」の三つ子の姉妹の次女かなえ役としてデビューした倉沢淳美さん。番組発のアイドルユニット「わらべ」のメンバーとしても活躍し、「めだかの兄弟」「もしも明日が・・・。」が大ヒットを記録。1984年、ソロデビュー。1995年にオーストラリア人男性と結婚。2男、1女の母。



ケイナさんは1999年1月5日、オーストラリア・シドニー生まれ。カナダ・トロント大学卒業後、2023年3月から日本での芸能活動をスタート。今年の4月からはNHKワールドジャパンの音楽番組「J-MELO」のMCに就任した。