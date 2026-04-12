「ホリプロの秘蔵っ子」虹咲カリナ、『FLASH』アンコールグラビアで魅せた18歳の今

『王様のブランチ』リポーター・冴木柚葉がアンニュイに魅せる表紙＆巻頭10P！初写真集から独占カット・白戸ゆめの、小日向優花、虹咲カリナ、榛名うい掲載の『FLASH』は4月7日(火)発売

ホリプロの秘蔵っ子・虹咲カリナが『FLASH』でアンコールグラビア！

TikTokフォロワー22万人を超え、2025年にホリプロ所属となったことで話題の虹咲カリナが『FLASH』に登場した。

1月に掲載された表紙巻頭グラビアが異例の大反響を呼び、今回はアンコール掲載が決定。18歳という今しか見られない鮮烈な水着姿は、まさに必見だ。その圧倒的な輝きを、ぜひ誌面で目に焼き付けてほしい。

【プロフィール】

虹咲カリナ（にじさき・かりな）

18歳 2008年１月17日生まれ 愛知県出身 昨年6月に芸能事務所ホリプロよりデビューし、数々のグラビア誌に登場。4月から、NHK Eテレで放送中の『ギョギョッとサカナ★スター』のMCに抜擢。

そのほか最新情報は、公式X（@nizisaki_karina）、公式Instagram（@nizisaki_karina）にて

【クレジット】

虹咲カリナ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎千葉タイチ

【デジタル告知】

FLASHデジタル写真集『Colorful days』『Emerge』が「kokode digital（ココデジ）」＆各電子書店で発売中

虹咲カリナ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎千葉タイチ