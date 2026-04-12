新星の台頭か、レジェンドの意地か… “最強大食い王”今夜決定 ギャル曽根もゲスト出演 テレ東12日放送『最強大食い王決定戦2026春』

新星の台頭か、レジェンドの意地か… “最強大食い王”今夜決定 ギャル曽根もゲスト出演 テレ東12日放送『最強大食い王決定戦2026春』