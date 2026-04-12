開催：2026.4.12

会場：ロジャーズ・センター

結果：[ブルージェイズ] 4 - 7 [ツインズ]

MLBの試合が12日に行われ、ロジャーズ・センターでブルージェイズとツインズが対戦した。

ブルージェイズの先発投手はエリック・ラウアー、対するツインズの先発投手はジョー・ライアンで試合は開始した。

1回裏、2番 ドールトン・バーショ 5球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでブルージェイズ得点 TOR 2-0 MIN

3回表、8番 ブルックス・リー 2球目を打ってレフトスタンドへのホームランでツインズ得点 TOR 2-1 MIN、4番 ライアン・ジェファーズ カウント3-0から押し出しの四球でツインズ得点 TOR 2-2 MIN、5番 ジョシュア・ベル 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでツインズ得点 TOR 2-4 MIN、7番 トレバー・ラーナック 2球目を打ってライトスタンドへのスリーランホームランでツインズ得点 TOR 2-7 MIN

9回裏、4番 ヘスス・サンチェス 3球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでブルージェイズ得点 TOR 4-7 MIN

試合は4対7でツインズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はツインズのジョー・ライアンで、ここまで2勝1敗0S。負け投手はブルージェイズのエリック・ラウアーで、ここまで1勝2敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-12 06:38:11 更新