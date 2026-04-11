交通事故に遭ったら何科を受診する？痛みがなくても病院へ行くべき理由【医師解説】

交通事故に巻き込まれた場合、病院へ行くことが第一優先となります。一見、障害がなさそうに見えるムチウチや打撲なども、じつは体がダメージを受けているかもしれません。そんなときは何科を受診すべきなのかについて「いでた整形外科クリニック」の出田先生に解説していただきました。

監修医師：

出田 聡志（いでた整形外科クリニック）

自治医科大学卒業。その後、長崎医療センター、福岡大学病院、長崎県上五島病院、長崎県島原病院などで経験を積む。2020年、長崎県島原市に「いでた整形外科クリニック」を開院。日本整形外科学会 専門医・指導医・認定スポーツ医・認定リハビリテーション医。難病指定医、日本DMAT隊員、厚生労働省緩和ケア研修会修了医師。

編集部

交通事故にあったとき、何科を受診すればいいのでしょうか？

出田先生

打撲や骨折の可能性があるので、基本的には整形外科を受診してください。ただし、ケガをした部位によっては脳神経外科、内科、外科、皮膚科などを受診することが必要な場合もあるため、状況に応じて判断してください。

編集部

痛みなどの症状がなくても受診した方がいいのでしょうか？

出田先生

そうですね。交通事故にあった場合、受傷直後は全く痛みがなくても、1週間くらいかけて次第に症状が強くなることもあります。また、交通事故にあった直後はアドレナリンなどの影響で神経が高ぶっており、痛みを感じにくくなっていることも少なくありません。そのため、痛みなどの症状がなくても念のため受診することをおすすめします。

編集部

交通事故からしばらく経ってから症状が出るケースもあるのですか？

出田先生

はい。頸部から肩周囲の痛みは、時間が経ってから出現することが少なくありません。また、脳内出血は、頭を打ってすぐに起きる場合もあれば、数日経ってから頭痛や嘔吐などの症状がみられることもあります。場合によっては命の危険にも及ぶため、その場では症状がなくても必ず受診してください。

※この記事はメディカルドックにて＜「交通事故」は軽いケガでも受診すべき理由をご存じですか? 整形外科選びのコツも医師が解説＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。