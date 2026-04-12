開催：2026.4.12

会場：リグリー・フィールド

結果：[カブス] 3 - 4 [パイレーツ]

MLBの試合が12日に行われ、リグリー・フィールドでカブスとパイレーツが対戦した。

カブスの先発投手はエドワード・カブレラ、対するパイレーツの先発投手はブラクストン・アシュクラフトで試合は開始した。

2回表、7番 スペンサー・ホルウィッツ 4球目を打ってショートゴロ 6-3のダブルプレイでパイレーツ得点 CHC 0-1 PIT

3回表、3番 ブライアン・レイノルズ 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 CHC 0-2 PIT、4番 ライアン・オハーン 5球目を打ってライトへの犠牲フライでパイレーツ得点 CHC 0-3 PIT

5回裏、1番 ニコ・ホーナー 2球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでカブス得点 CHC 1-3 PIT

7回裏、9番 ダンスビー・スワンソン 4球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでカブス得点 CHC 2-3 PIT

9回裏、3番 アレックス・ブレグマン 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでカブス得点 CHC 3-3 PIT

11回表、さらにピッチャーが悪送球でパイレーツ得点 CHC 3-4 PIT

試合は3対4でパイレーツの勝利となった。

この試合の勝ち投手はパイレーツのヨハン・ラミレスで、ここまで2勝0敗0S。負け投手はカブスのカレブ・シルバーで、ここまで1勝2敗0S。

なお、カブスの鈴木誠也はこの試合で4打数、1安打、0打点、打率は.286となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-12 07:06:11 更新