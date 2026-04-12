2026年4月12日（日） MLB カブス vs パイレーツ 試合結果
開催：2026.4.12
会場：リグリー・フィールド
結果：[カブス] 3 - 4 [パイレーツ]
MLBの試合が12日に行われ、リグリー・フィールドでカブスとパイレーツが対戦した。
カブスの先発投手はエドワード・カブレラ、対するパイレーツの先発投手はブラクストン・アシュクラフトで試合は開始した。
2回表、7番 スペンサー・ホルウィッツ 4球目を打ってショートゴロ 6-3のダブルプレイでパイレーツ得点 CHC 0-1 PIT
3回表、3番 ブライアン・レイノルズ 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 CHC 0-2 PIT、4番 ライアン・オハーン 5球目を打ってライトへの犠牲フライでパイレーツ得点 CHC 0-3 PIT
5回裏、1番 ニコ・ホーナー 2球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでカブス得点 CHC 1-3 PIT
7回裏、9番 ダンスビー・スワンソン 4球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでカブス得点 CHC 2-3 PIT
9回裏、3番 アレックス・ブレグマン 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでカブス得点 CHC 3-3 PIT
11回表、さらにピッチャーが悪送球でパイレーツ得点 CHC 3-4 PIT
試合は3対4でパイレーツの勝利となった。
この試合の勝ち投手はパイレーツのヨハン・ラミレスで、ここまで2勝0敗0S。負け投手はカブスのカレブ・シルバーで、ここまで1勝2敗0S。
なお、カブスの鈴木誠也はこの試合で4打数、1安打、0打点、打率は.286となっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-04-12 07:06:11 更新