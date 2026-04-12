2万人をみてきた組織開発コンサルタント・勅使川原真衣氏の著書『組織の違和感 結局、リーダーは何を変えればいいのか？』が刊行。坂井風太氏も「革新性がある」と絶賛した同書の内容をもとに、抜粋・再構成して特別公開する。

新年度が始まりました。

新たなチームのリーダーとして奮闘されている方も多いかと思います。

新卒や中途、年齢や性別、国籍さえも多様な人と働く今の時代、「言わなくてもわかるでしょ」「察してよ」というのはマネジメントの怠慢と言わざるを得ないでしょう。

そもそも、自分の「当たり前」と相手の「当たり前」は違う。

いかなるときも、それを出発点に考えることが大切です。

元気な新卒への声かけ

具体的に考えてみましょう。

元気な新入社員がチームにジョインした場合。

組織の規範を押し付けるだけでなく、どうしたら相乗効果を生めるでしょうか。

元気いっぱい入社しても、最初に行うのは地味な業務、というのは会社のあるあるです。そこでやる気を失い、「辞めます！」となってしまうケースも。

こうなった場合、相手は決意して言ってくるわけだから、何を言っても無駄だな、と思ってしまうのもわかります。

でも、それこそが「決めつけ」です。

冷静に考えると、彼女はまだ新卒で、仕事への解像度が低いまま不満を表明することもできず、一方的に会社を見切ってしまったんですね。

この場合、上司はきちんとネガティブなことも含めてフィードバックをする必要があります。

ネガティブフィードバックにも

「届きやすい言い方」がある

ネガティブフィードバックというのは、一方的に否定的な評価を突きつけることではありません。

「とりあえず対話だ」とか「1on1でよしなに」とかでもありません。

いかなる相手であれ、上司が必ずやらなければいけないのは、部下にきちんと職務を説明することです。

マネージャーの業務としてきちんと課業の詳細や責任の範囲、成果のイメージやキャリアパスの説明をする。どういうところに成長実感がありそうかを、本人にちゃんと聞く。

「こういうことを気にする新卒が多いんだけど、こういう意図があるからお願いしてます。でも、しんどくなる前に言ってね。いきなり辞めちゃったら僕も悲しいからさ」

そう言うのも手。

彼女にいてほしいのは本当ですよね。だから、「辞められちゃったらなんか寂しいな」とか、「ごめんね、僕に見えてないことがあると思うんだけど」とかっていう吐露は、意外と相手に響くものです。

コツは「率直に」「普通に」言うこと

ちなみに、相手に何も言わないまま、めんどくさいから、逆上されそうだから放置するというのは、すごくもったいないことです。

彼女は未熟なあまり、決めつけで視野が狭窄している。それなら、上司はしっかり指摘しなければいけない。

決別してしまう前に「ちょっと議事録とるの不満そうだな」や「資料作る手が進んでなさそうだな」といった違和感のタネはあったはずです。それを観察して、

「あれ、なんかめっちゃダルそうじゃん（笑）」

と水を向ければ、最悪の事態にはならなかったかもしれません。彼女だって、

「いや、私も人事に言われて意気揚々と入ったのに、英語も使えないしこんな地味な作業ばっかりで少し悲しくなってしまって……他の部署の同期がまぶしく見えて不安でした」

とか、話ができたかもしれない。

具体的な業務のすり合わせがないまま感情論のぶつけ合いで終わってしまうのが、どれほどもったいないことか。「最近の若い人はメンタルが弱い」と嘆いていても何にもなりません。

もっと普通に言えばいいのです。

リーダーは強くあれと言われてきて、「守りの業務」が軽視されていることもしばしば。

でも実際は、よく現場を見ていて、率直な弱さをぽろっと言ってくれるリーダーのほうが心を開きやすいということも大いにあります。