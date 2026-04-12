「退団の噂が強まっている」結果を出しても冷遇される日本代表MF、英メディアは起用法を疑問視「監督は後悔するかもしれない」

「退団の噂が強まっている」結果を出しても冷遇される日本代表MF、英メディアは起用法を疑問視「監督は後悔するかもしれない」