SixTONESとゲストの杏＆近藤春菜がマラカス両手に「ウ～！マンボ！」今夜の『GOスト』は制御不能のお祭り騒ぎ

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4月12日放送の日本テレビ『Golden SixTONES』は、ゲストに杏、近藤春菜が登場する。

プライベートでも交流のある仲良しのふたり。パリにある杏の自宅に遊びに行ったという春菜は「お子さんもいらっしゃって、仲良くなった」と、杏の子どもたちとの面白エピソードを明かしてスタジオは大笑い。

さらに、13年前にドラマで共演した杏と森本慎太郎の思い出トークが飛び出すと、杏のテキトーすぎる記憶にメンバーが総ツッコミを入れる。

■サイズ感ゲームはお祭り騒ぎ！杏も情熱の膝スライディング

最初のゲームは、番組名物「サイズの晩餐」。身の回りにあるアレにコレは入るのか？ 入らないのか？ を予想する新感覚の目利きゲームだ。

YouTubeに料理動画を投稿するなど料理上手で知られる杏は「ギョーザのたねと皮の調整が得意」とサイズ感に自信あり。料理で培った感覚を生かし、ご褒美グルメの絶品ユッケをゲットできるか？ 進行役は藤森慎吾（オリエンタルラジオ）が務める。

問題は全4問。1問目は「図工室の椅子の穴にメルちゃんは入る？ 入らない？」。予想の参考にメルちゃんセットが用意されると、さっそくみんなでお人形遊びがスタート。

杏と松村北斗の息の合った寸劇は背筋も凍る恐怖の展開に。さらに京本大我がスタジオを転げ回ったり、春菜が泣きわめいたりと、スタジオは超カオス状態に。

正解VTRでは、「入って！」「入らないでメルちゃん！」と一同大熱狂。はたして結末は？

2問目のマラカスを使ったサイズ問題では、みんなでマラカス両手に「ウ～！ マンボ！」と踊って大騒ぎ。杏も情熱の膝スライディングで狂喜乱舞するなど制御不能のお祭り騒ぎに、進行役の藤森も「はしゃぎすぎ！」「帰ってくれ！」と、てんてこ舞い。

後半の2問は人気企画「そらジローチャレンジ」からのスペシャル問題。日テレのお天気キャラクター・そらジローが、ボウリングで奇跡のストライクを目指した激闘に挑む。

マイボールを持つほどボウリング好きの松村は「（ボウリングを）ナメてもらっちゃ困る」とそらジローを挑発。これまで数々の難題を乗り越えてきたそらジローだが、今回も不可能を可能にできるか。

さらに、そらジローの全力疾走が激アツの50メートル走チャレンジも。今回は「そらジロー VS 女子400メートル」。現役の女子陸上選手が400メートルを走り切る間に、そらジローが50メートルを走り切ることができれば勝利。そらガール・倉田瑛茉の応援を背に、逃げ切りを狙うそらジロー、猛追する陸上選手。前代未聞の対決は手に汗握る大接戦に。「走れそらジロー！」「行けー！」と、スタジオ大興奮の結末は？

■杏と春菜が曲当てリズムゲームに挑戦

リズムに合わせて机をたたき、曲を完成させる新感覚リズムゲーム「セッションハイスクール」にみんなで挑戦。ドレミファソラシドをひとり1音担当。自分の音のバーが机のイラストとピッタリ重なった瞬間にたたいたときだけ音が鳴り、みんなで何の曲を演奏しているかを当てる。

今回は、応援ソングの定番曲や大ヒットアニメソングなど、誰もが一度は聴いたことのある名曲ばかりの全3曲。春菜は「音楽をしっかり聴くために、朝、耳鼻科に行ってきました」と準備万端で臨むものの、リズムについていけずにミスを連発する。

そんな春菜に「春菜さん、ほとんどミスってるじゃないですか！」と突っ込んだり、「杏さんパーフェクト行ったぞ！ すげえ！」と驚いたり、スタジオは大盛り上がり。はたしてみんなで力を合わせて正解にたどり着き、ご褒美グルメのしらす丼をゲットできるか。

新年度の緊張感もモヤモヤも、踊り狂って吹き飛ばせ！ 杏と近藤春菜がゲスト出演する『Golden SixTONES』は、4月12日21時から放送。

■番組情報

日本テレビ『Golden SixTONES 2時間SP』

04/12（日）21:00～21:54

出演者：SixTONES（ジェシー、京本大我、松村北斗、高地優吾 / 「高」は、はしごだかが正式表記、森本慎太郎、田中樹）

ゲスト：杏、近藤春菜（ハリセンボン）

進行：藤森慎吾（オリエンタルラジオ）

■関連リンク

『Golden SixTONES』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/sixtones/

SixTONES OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/42

https://www.sixtones.jp/