セブ風ちまき「プソ」の形を模した屋台村＝2026年1月、フィリピン中部セブ島（共同）

フィリピンのリゾート地、中部セブ島の市街地にいろいろなローカルフードをまとめて味わえる巨大な屋台村が誕生した。セブ風ちまき「プソ」の形をした外観が特徴。開発企業の広報担当者は「観光客にはここでセブの食と文化に触れてほしい」と話す。（共同通信マニラ支局＝菊池太典）

屋台村は「プソ・ビレッジ」。昨年、本格オープンし、約千人が座れるテーブル席はにぎわいが絶えない。広報担当ロレイン・アンブラさん（29）は「1日に6千から7千人の集客がある」と顔をほころばせる。

煮込みや豚の丸焼きといった地元の定番料理を提供する100超の屋台の軒先に、ダイヤモンド形や三角すい形にヤシの葉で包まれたプソがぶら下がっている。葉を編んで作った包みに生米を入れて炊いた後、乾燥させるため、しばらくつるしておくのだという。

ちまきは「まさにセブ・フードの象徴」（アンブラさん）。屋台村の外壁には、編んだヤシの葉の網目模様がデザインに採用された。夕食の時間帯が近づくと、客足が増えてくる。アンブラさんにプソのお供のお薦めを尋ねると「トゥスロブワ（豚の脳みそ仕立てのソース）」との答えが返ってきた。

香辛料を入れ、煮えたぎらせた豚の脳みそが入った鍋に、プソを浸して食べるという。一見、伝統のソウルフードの食べ方のように見えるが、普及したのは2000年前後とされ、比較的新しいメニューだ。

このソースと鍋を温めるカセットこんろ、子どものこぶし大のプソ10個がセットになって計200ペソ（約500円）。煮立たせたソースにプソを浸して口に入れてみると、程よい塩味とこく深い味わいが広がった。

屋台に並ぶプソとトゥスロブワのセット＝2026年1月、フィリピン中部セブ島（共同）

豚の丸焼きを売る屋台につるされたプソ＝2026年1月、フィリピン中部セブ島（共同）