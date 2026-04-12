乙葉、夫・藤井隆とのオフ過ごし方「何時でも連れて行ってくれる」
タレント・乙葉（45）が、11日放送の日本テレビ系『満点☆青空レストラン』（毎週土曜 後6：30）にゲスト出演。夫でお笑いタレント・藤井隆（54）とのオフの過ごし方を明かした。
【写真】見つめ合う藤井隆＆乙葉夫妻（2008年当時）
大根やキャベツなど、美味しいブランド野菜が育つ神奈川県三浦市から食材やレシピを紹介。新名物として注目されている「三浦かぶ」の料理を紹介した。
料理中、MC・宮川大輔から「（夫婦）けんかしないでしょ？」と聞かれると、乙葉は「はい、しません」と即答。宮川は「さっきもメールが来ましたよ。乙葉がお世話になっております。兄さんよろしくお願いします」って」と明かした。
また「藤井くんと休みにどっか行ったりするの？」と聞かれると、「はい。わたしが海好きなので、横浜行きたいなとか、海見たいなって言ったら、けっこう…何時でも連れて行ってくれる」と告白。宮川は「へえ！それは見習わないかんな」と感心していた。
【写真】見つめ合う藤井隆＆乙葉夫妻（2008年当時）
大根やキャベツなど、美味しいブランド野菜が育つ神奈川県三浦市から食材やレシピを紹介。新名物として注目されている「三浦かぶ」の料理を紹介した。
料理中、MC・宮川大輔から「（夫婦）けんかしないでしょ？」と聞かれると、乙葉は「はい、しません」と即答。宮川は「さっきもメールが来ましたよ。乙葉がお世話になっております。兄さんよろしくお願いします」って」と明かした。
また「藤井くんと休みにどっか行ったりするの？」と聞かれると、「はい。わたしが海好きなので、横浜行きたいなとか、海見たいなって言ったら、けっこう…何時でも連れて行ってくれる」と告白。宮川は「へえ！それは見習わないかんな」と感心していた。