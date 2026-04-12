プロ野球は11日、各地で6試合が行われました。この日は全球場でホームランが生まれ、その合計は18本となっています。

最多のホームラン数となったのは、バンテリンドーム。この日は中日と阪神の同一カード2戦目が行われました。初回には森下翔太選手がこれで3試合連続のHRを記録。これを皮切りに、阪神は2回に大山悠輔選手、7回と9回に佐藤輝明選手がホームランを放ちました。対する中日も、ルーキーの花田旭選手が3回にプロ初HR。8回にもサノー選手がHRを放ちました。バンテリンドームでは今季からホームランウイングが新設されていますが、この日の6本のうち4本が、このゾーンに飛び込むホームランとなりました。

さらに同じく今季から外野フェンスを前方に移設した楽天モバイルパークでも、ホームランが量産されました。この日は楽天とオリックスの試合が行われ、4本のホームランが生まれました。このうちの2本は、この“ラッキーゾーン”への一発。量産を助ける形となっています。

◇11日のプロ野球ホームラン数一覧

<セ・リーグ>

◆阪神 9-3 中日 6本〈バンテリンドーム〉

【阪神】森下翔太6号、大山悠輔1号、佐藤輝明2号、3号【中日】花田旭1号、サノー3号

◆ヤクルト 3-2 巨人 3本〈東京ドーム〉

【ヤクルト】サンタナ4号【巨人】山瀬慎之助1号、坂本勇人1号

◆DeNA 4-3 広島 1本〈横浜スタジアム〉

【広島】坂倉将吾1号

<パ・リーグ>

◆楽天 11-4 オリックス 4本〈楽天モバイルパーク〉

【楽天】YG安田1号、太田光1号【オリックス】麦谷祐介1号、宗佑磨3号

◆ソフトバンク 6-3 日本ハム 3本〈エスコンフィールドHOKKAIDO〉

【ソフトバンク】柳田悠岐2号、近藤健介5号【日本ハム】矢澤宏太1号

◆西武 5-2 ロッテ 1本〈ベルーナドーム〉【ロッテ】山本大斗1号