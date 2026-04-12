《期間限定》フィリングたっぷり！！（幸）【ミスド】次食べたい「お食事系パイ」って？

おやつとしてはもちろん、軽食にもぴったりな【ミスタードーナツ】のお食事系パイ。現在、世界のグルメをテーマにした春夏限定の新作パイが登場し、注目を集めています。今回は、小腹が空いた時やランチタイムに選びたくなりそうな、食欲をそそる魅力的なお食事系パイを厳選してご紹介します。

マイルドな辛さの「バターチキンカレーパイ」

「バターチキンカレーパイ」は、何層にも重なった香ばしいパイ生地が目を引く期間限定の一品です。@ftn_picsレポーターHaruさんによると「辛さもかなりマイルドだった」とのことで、辛いものが苦手な人や子どもでもチャレンジできそう。トースターで軽く温めてから頬張れば、より豊かな風味を堪能できるかも。

断面に感動！ たっぷり詰まったカレーフィリング

半分にカットした画像を見ると、黄金色のサクサクとしたパイ生地の中に、カレーフィリングがぎっしりと詰まっている様子が伺えます。これにはレポーターHaruさんも「フィリングたっぷり！！」と大歓喜！ 生地の軽やかさと、たっぷりと詰まったフィリングのコントラストに、食欲がそそられそうです。

クリーミーなクロックムッシュ風パイ

「ホワイトソースのクロックムッシュ風パイ」は、こんがりと美しい焼き色が食欲をそそる、洋風の味わいが魅力的な一品です。レポーターHaruさんによると「サクサクのパイはもちろん、ホワイトソースがクリーミーで濃厚！」なのだとか。温めることでパイの香ばしさが引き立ち、とろけるようなソースのコクをより一層楽しめそうです。

ホワイトソースが食欲をそそる美しい断面

その断面からは、薄い層が幾重にも折り重なった繊細なパイ生地と、美しい白いソースの層を確認できます。なめらかな口当たりのホワイトソースと、パイの食感の重なりは、見ただけでもその美味しさに期待が高まります。リベイクし温かいコーヒーと合わせて朝食にすれば、一日をより元気に頑張れるかも。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里