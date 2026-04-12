手際よく髪を整えていくハサミ。ここは美容院です。その様子は監視されています。

【写真を見る】“刑務所内にある美容院” ハサミを握るのは受刑者 国家資格は服役中に… ｢恩を少しでも返したい｣ 社会復帰に向けた就労支援

ここは、刑務所の中。美容師の女性も実は「受刑者」です。

岐阜県笠松町の「笠松刑務所」。窃盗に覚醒剤、殺人などの罪を犯した90代から20代の女性、約280人が収監されています。



女性は刑務所内で美容師の資格を取りました。



刑務所は現在、罰としての作業だけでなく、出所後の社会復帰に向けた様々な職業訓練を受けられます。

（笠松刑務所 矯正処遇調整官 菊池正直さん）

「出所後 仕事や住むところがないと、再犯に及ぶ可能性が高いことから、資格を持って手に職をつけてもらって、再犯防止につなげている」



2024年の統計では、再犯で刑務所に入る人の7割が無職。仕事をできるように教育して再犯防止につなげるのが狙いです。

「両親に迷惑かけてきたから…今回で最後に」

（研修を受ける受刑者）

「お腹を確認させていただきます。胃ろうチューブ固定されています…」



刑務所内での介護福祉士の研修の様子。修了後3年の実務経験を経て、国家試験を受けられます。

（50代 介護福祉科）

「今まで両親にすごく迷惑をかけて心配させてきたので、今回を最後にして、親孝行のために介護を勉強して、両親の面倒とか介護の仕事がしたい」

他にもパソコンの技能、ホテルの客室清掃など、全部で8種類の訓練があり、国家試験も刑務所内で受けられます。

美容師目指すコース 全国の女子刑務所で3か所だけ

この中にあるのが、美容師を目指す「美容科」。「美容科」があるのは、全国の女子刑務所のうち、ここ笠松刑務所を含め3か所だけです。



（30代 美容科）

「自分の刑期的に（美容科の職業訓練を）受けられる期間だったので、何か一つ刑務所にいる間に挑戦できればと思って申し込んだ」

笠松刑務所に美容科ができて、ことしで73年。ここで300人以上が美容師の資格を取りました。



（美容科を指導する作業専門官）

「刑務所だからとか、民間の学校だからとわけることなく、国家試験合格を目指して2年間指導している」



（30代 美容科）

「過去は変えられないけれど、いい未来にしていけるように頑張りたい」

免許取った後も刑務所で…

中には、こんな人も…



（美容科で資格取得 60代 美容師）

「美容師免許をここで、10年くらい前に取った。笠松刑務所にいる受刑者のカットをしている」

60代のこの受刑者は、10年以上前にここで美容師免許を取得。刑期がまだ残っているため、受刑者の髪を切るほか、掃除などの手伝いをしています。



（美容科で資格取得 60代 美容師）

「刑期が長いので先が見えなくなることもあった。若い頃に美容師になりたかったことを思い出して、年齢的に無理かなと最初思ったけれど申し込んだ。望んだ作業ができるのはすごくありがたい」

一般客向けの美容院も ハサミを握る受刑者

そして、笠松刑務所内にはこんな場所も。



「みどり美容院」。一般向けに営業している美容院です。1日3人までの完全予約制。カットもパーマも格安です。



業務にあたるのは受刑者とあって、ハサミの扱いは厳格に決められています。

普段は箱にしまわれ、刑務官の許可を得て使うことになっています。



（受刑者A）

「セニングとシザーズ持っていきます」



記者が髪を切ってもらいながら話を聞きました。

「出所しても生かせるよう美容科の訓練に」

（受刑者A）

Ｑ.美容師免許は刑務所内で取得した？

「もともと髪を触るのが好きで（美容師に）興味があった。出所してからも生かせるかなと思って、美容科の職業訓練に行った。（美容院に来る人には）気持ちよく帰ってほしいので、なるべくお客さんの要望に応えられるようにしている」

2年の職業訓練を受けて美容師免許を取得。しばらくは受刑者の調髪を行っていましたが、美容師として「みどり美容院」に。



（受刑者A）

Q.みどり美容院で働くと決まったときの気持ちは？

「本当に『え？』っという感じで固まって、『本当にいいんですか』という感じ。最初はすごくドキドキしたけれど、お客さんが皆さん優しいので、すぐに受け入れてもらえた」

夜間の自由時間に練習「美容師として恩を返したい」

来店する人のほとんどは常連客。雑談をしながらの接客は、通常の美容室とほとんど変わりません。



（受刑者A）

「新型コロナが流行していた時は店を閉めることがあったので、お客さんが離れるのではと不安にもなったけれど、コロナ禍が終わったら、皆さん待っていてくれた。地元や地域の方に支えられている美容院。ありがたい」

お客さんがいない時間にウィッグで練習したり、夜間の自由時間に雑誌やテレビを見たりして勉強を続けています。



（受刑者A）

「外にいたときはとがっていた。人の意見もあまり聞かなかったり、相談をしなかったり。今は自分ひとりでは何もできないことを痛感したし、美容師として働けるなら働きたいし、何かで美容には関わっていたい。受けた恩を少しずつでも返していけるような生き方をしたい」

刑務所内の美容院。そこには罪を償う「義務」だけではなく、人生をやり直す「希望」があります。