『豊臣兄弟！』第14回 “小一郎”仲野太賀＆“藤吉郎”池松壮亮、命がけの“撤退戦”を展開
仲野太賀が主演する大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合ほか）第14回「絶体絶命！」が12日の今夜放送される。
【写真】策を練る半兵衛（菅田将暉）
大河ドラマ第65作で描かれるのは戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡に迫る、夢と希望の下剋上サクセスストーリーだ。主人公は、天下人の弟・豊臣秀長（仲野）。歴史に“if（もしも）”はないものの「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」と言わしめた天下一の補佐役。その秀長の視点から戦国時代をダイナミックに活写する。脚本を務めるのは『半沢直樹』、『下町ロケット』、連続テレビ小説『おちょやん』を手がけた八津弘幸。
【第14回「絶体絶命！」あらすじ】
浅井長政（中島歩）が朝倉方に寝返ったと知った信長（小栗旬）は激高。しかし藤吉郎（池松壮亮）の機転で冷静さを取り戻し、退却を決意する。藤吉郎はわずかな手勢で、信長が京に戻るまで朝倉軍を食い止める「しんがり」を担うことになり、小一郎（仲野）は、その中でも最も危険な役目を引き受ける。
兄弟が命がけの撤退戦を繰り広げるその頃、京で長政の謀反を知った義昭（尾上右近）は、ある決意を固めていた。
大河ドラマ『豊臣兄弟！』はNHK総合にて毎週日曜20時放送。NHK BSでは18時、BSプレミアム4Kでは12時15分より放送。
【写真】策を練る半兵衛（菅田将暉）
大河ドラマ第65作で描かれるのは戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡に迫る、夢と希望の下剋上サクセスストーリーだ。主人公は、天下人の弟・豊臣秀長（仲野）。歴史に“if（もしも）”はないものの「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」と言わしめた天下一の補佐役。その秀長の視点から戦国時代をダイナミックに活写する。脚本を務めるのは『半沢直樹』、『下町ロケット』、連続テレビ小説『おちょやん』を手がけた八津弘幸。
浅井長政（中島歩）が朝倉方に寝返ったと知った信長（小栗旬）は激高。しかし藤吉郎（池松壮亮）の機転で冷静さを取り戻し、退却を決意する。藤吉郎はわずかな手勢で、信長が京に戻るまで朝倉軍を食い止める「しんがり」を担うことになり、小一郎（仲野）は、その中でも最も危険な役目を引き受ける。
兄弟が命がけの撤退戦を繰り広げるその頃、京で長政の謀反を知った義昭（尾上右近）は、ある決意を固めていた。
大河ドラマ『豊臣兄弟！』はNHK総合にて毎週日曜20時放送。NHK BSでは18時、BSプレミアム4Kでは12時15分より放送。