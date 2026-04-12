女優の大河内奈々子（４８）が、最新ショットとともに近況を伝えた。

１２日までに自身のインスタグラムを更新。「プライベートも充実してます」とつづり、ショート動画を投稿した。

「いまプライベートはどんな？」という質問に、大河内は「プライベートの話？そうですね、それはまた次のタイミングで…いろいろと生活の変化もあったり。自分自身の変化もあったり。とても今、充実していますし、楽しいです」という。

そして「子どもがもうだいぶ大きくなって、いろいろな話…私がやっていること、始めたことにアドバイスをくれたり」と息子との会話も変化。「すごく楽しんですけど、大変だなと思う部分もたくさんあるけど、それも楽しめているのが今かなと思います。そんな話はまた、改めて」と言ってカメラに向かってニッコリとほほえんだ。

茶髪のロングヘアに、濃いめのリップで、お人形のようなビジュアル。フォロワーは「輝いてる！」と美ぼうにほれぼれしていた。

２００４年にフジテレビ系で放送された昼ドラ「牡丹（ぼたん）と薔薇（ばら）」で、薔薇役の女優・小沢真珠から壮絶ないじめを受ける牡丹役を演じ一世を風靡（ふうび）。“ボタバラ”が話題となった。私生活では０８年に俳優で脚本家の宅間孝行と結婚し、長男をもうけたが、１２年に離婚。１４年に一般男性と再婚し、フラワースタイリストとしても活動している。