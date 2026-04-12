温泉旅館をイメージした浴室… 壁はヒノキに 吹き抜けステージ階段があるスゴイ家 12日放送『となりのスゴイ家』

温泉旅館をイメージした浴室… 壁はヒノキに 吹き抜けステージ階段があるスゴイ家 12日放送『となりのスゴイ家』