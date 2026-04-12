温泉旅館をイメージした浴室… 壁はヒノキに 吹き抜けステージ階段があるスゴイ家 12日放送『となりのスゴイ家』
お笑いコンビ・アンガールズ（田中卓志、山根良顕）、タレントの遼河はるひが出演するBSテレ東『となりのスゴイ家』（毎週日曜 後9：00〜）が12日放送される。今回は「 吹き抜けステージ階段がある家」が登場する。
【スゴイ家】見たことない！階段にステージのあるLDK
田中と遼河が訪れたのは横浜市。2025年築、1階RC造、2、3階木造の敷地面積153.2平方メートル、32坪の家だ。
外観は焼杉。駐車場は2台分。1階は家主の会社と貸店舗に。カフェが入りそうだという。
玄関はらせん階段をのぼった2階に。階段には母の要望でステージがあり、ミュージシャンを呼んでライブなどができる。
LDKは20.6帖。約6.5メートルのロングカウンターがあり、これには田中が「あまり見たことがない」と驚いた。
ソファの下には大容量収納。長いカウンターには、お客さんがいても20人以上が集まったこともあるという。
キッチンはコの字型。作業台が広々としている。食洗機はビルトイン。扉なしの収納には普段使いの鍋などを置いている。
キッチンの背面には扉が。中は7.6帖の書斎になっている。家族のつながりを考えた間取りになっている。
その隣の扉には、5.7帖の寝室。洗面脱衣所は3.7帖。2帖のサンルームも配置している。
浴室はこだわり、温泉旅館をイメージ。熊野古道のヒノキを壁に使った。
階段の上には壁一面が本棚の畳スペースが。2階には子どもたちの部屋がある。
番組では「家事が楽になるアイデア満載の家」も放送される。
【スゴイ家】見たことない！階段にステージのあるLDK
田中と遼河が訪れたのは横浜市。2025年築、1階RC造、2、3階木造の敷地面積153.2平方メートル、32坪の家だ。
外観は焼杉。駐車場は2台分。1階は家主の会社と貸店舗に。カフェが入りそうだという。
LDKは20.6帖。約6.5メートルのロングカウンターがあり、これには田中が「あまり見たことがない」と驚いた。
ソファの下には大容量収納。長いカウンターには、お客さんがいても20人以上が集まったこともあるという。
キッチンはコの字型。作業台が広々としている。食洗機はビルトイン。扉なしの収納には普段使いの鍋などを置いている。
キッチンの背面には扉が。中は7.6帖の書斎になっている。家族のつながりを考えた間取りになっている。
その隣の扉には、5.7帖の寝室。洗面脱衣所は3.7帖。2帖のサンルームも配置している。
浴室はこだわり、温泉旅館をイメージ。熊野古道のヒノキを壁に使った。
階段の上には壁一面が本棚の畳スペースが。2階には子どもたちの部屋がある。
番組では「家事が楽になるアイデア満載の家」も放送される。