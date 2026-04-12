ACEes那須雄登＆深田竜生、ストレス吹き飛ぶ爽快映像を満喫 ほっこり家族動画に感心「弟を大事にしようと思いました！」
5人組グループ・ACEesの那須雄登、深田竜生が、12日放送のフジテレビ系バラエティー『世界！爽快！映像GP』（後7：00）に出演する。日頃のストレスが吹き飛ぶような、見ているだけで気分が爽快になる映像満載のバラエティー。ゲストの朝日奈央、島崎和歌子、高橋茂雄（サバンナ）、進行の井上清華アナウンサーとともに、それぞれの部門のテーマに沿った数々の爽快VTRを見守る。
【画像】ロゴもカワイイ！ACEesとコラボする「Twinkle Twenty」
今回は「スポーツ爽快プレー」「スゴ技」「やりきって爽快」「スポ抜け」「ピッタリ爽快」「爆破解体」「ほっこり爽快」「悪事を成敗」「救出」「偶然撮れちゃった」「爽快サプライズ」の全11部門の爽快映像を届ける。
怖い映像や悲しい映像はほとんどナシ、子どもから大人まで安心して“爽快”を味わうことができる映像が満載となる。このほど出演者からコメントが到着した。
■出演者コメント
▼朝日奈央
「西部劇に憧れたカウボーイのような男性のスゴ技映像は、結構頑張ったと思います（笑）面白かったです！感動する涙が出そうなシーンもあれば、何の意味もないおじさんの動画もあったりして幅広いです。とにかくカメラを回すって大事だなと思いました！何か奇跡が起きるかもしれないので、撮りたいなと思いました！
▼島崎和歌子
中国でおばあちゃんたちがフラフープを回しながら縄跳びをする大技を頑張っている映像は、きっと偶然みんなで集まっている中で徐々に“ああやってみよう”“こうやってみよう”で生まれたんですかね。近所付き合いの良さに、第2弾も見たいです（笑）爆破映像は、個人的には絶対見られない映像だと思うので、爆破映像も見て爽快な気分になってほしいです！
▼高橋茂雄（サバンナ）
僕は難聴の女性が補聴インプラントを付けて初めて周囲の音を聞く映像にめちゃくちゃ感動して、涙出そうだったんですけど、そのVTR後スタジオに戻って早々にMCに“爆破解体部門の映像はどうでしたか？”って聞かれて（笑）なんちゅうセットで出してくるねん、と（笑）
爽快な瞬間が数々訪れるので気持ちよく見られると思いますし、身近な人がもし“スポッと”ハマってしまったら、必ず抜けられるので焦らないでほしいです（笑）
▼那須雄登（ACEes）
誕生日ケーキの最初の一切れを弟にプレゼントする動画で、僕も弟がいるので小さい時にあれだけ大切にできてたかなってちょっと振り返りました。弟を大事にしようと思いました！いろいろなジャンルのVTRがあったので楽しくて、ドキドキするし、感動もするし、いろいろな感情になれる番組なので、楽しんで見てほしいなと思います！
▼深田竜生（ACEes）
羊がハートをつくるアートの映像は、まさかハートになるとは思わなかったですしびっくりしました。きれいでした！日々のストレスを忘れられるような笑える映像がたくさんあるので、楽しんで見ていただけると思います！
今回は「スポーツ爽快プレー」「スゴ技」「やりきって爽快」「スポ抜け」「ピッタリ爽快」「爆破解体」「ほっこり爽快」「悪事を成敗」「救出」「偶然撮れちゃった」「爽快サプライズ」の全11部門の爽快映像を届ける。
怖い映像や悲しい映像はほとんどナシ、子どもから大人まで安心して“爽快”を味わうことができる映像が満載となる。このほど出演者からコメントが到着した。
■出演者コメント
▼朝日奈央
「西部劇に憧れたカウボーイのような男性のスゴ技映像は、結構頑張ったと思います（笑）面白かったです！感動する涙が出そうなシーンもあれば、何の意味もないおじさんの動画もあったりして幅広いです。とにかくカメラを回すって大事だなと思いました！何か奇跡が起きるかもしれないので、撮りたいなと思いました！
▼島崎和歌子
中国でおばあちゃんたちがフラフープを回しながら縄跳びをする大技を頑張っている映像は、きっと偶然みんなで集まっている中で徐々に“ああやってみよう”“こうやってみよう”で生まれたんですかね。近所付き合いの良さに、第2弾も見たいです（笑）爆破映像は、個人的には絶対見られない映像だと思うので、爆破映像も見て爽快な気分になってほしいです！
▼高橋茂雄（サバンナ）
僕は難聴の女性が補聴インプラントを付けて初めて周囲の音を聞く映像にめちゃくちゃ感動して、涙出そうだったんですけど、そのVTR後スタジオに戻って早々にMCに“爆破解体部門の映像はどうでしたか？”って聞かれて（笑）なんちゅうセットで出してくるねん、と（笑）
爽快な瞬間が数々訪れるので気持ちよく見られると思いますし、身近な人がもし“スポッと”ハマってしまったら、必ず抜けられるので焦らないでほしいです（笑）
▼那須雄登（ACEes）
誕生日ケーキの最初の一切れを弟にプレゼントする動画で、僕も弟がいるので小さい時にあれだけ大切にできてたかなってちょっと振り返りました。弟を大事にしようと思いました！いろいろなジャンルのVTRがあったので楽しくて、ドキドキするし、感動もするし、いろいろな感情になれる番組なので、楽しんで見てほしいなと思います！
▼深田竜生（ACEes）
羊がハートをつくるアートの映像は、まさかハートになるとは思わなかったですしびっくりしました。きれいでした！日々のストレスを忘れられるような笑える映像がたくさんあるので、楽しんで見ていただけると思います！