＜いぎなり東北産 RE：STRAT 新たなステージへ＞

2月8日の札幌公演で1月から始まった全国5カ所のZeppツアーを打ち上げたいぎなり東北産。「いぎなり東北産 RE：STRAT 新たなステージへ」第4回のテーマは「メンバーにこっそり感謝していること」に決定！ 長いつきあいだからこそ普段は口にできない“感謝の気持ち”を紙面を通じて伝えてもらいます。

◇ ◇ ◇

日刊スポーツをご覧の皆様！ いぎなり東北産の北美梨寧です！ 今回は私がメンバーにこっそり感謝していることを教えちゃいます。こういうときはだいたい年上からなので、年下順で発表してみようかなっ！

（伊達）かあやちゃん♡ 素直さ100％だから、深いい話もたわいもない話も気軽にできる人柄に感謝！（あと無邪気なのがほんとかわいくて感謝）。（藤谷）みうちゃん♡ 会ってても会ってなくても気楽に毎日連絡を取り合うし、未読、既読無視をしてもされても何も思わない（笑い）。そんな関係性って実はすごく貴重なんじゃないかって…存在に感謝！ （桜）ひなのちゃん♡ 圧倒的なアイドル力。裏での姿も内面から出るあざとさ、明るさ、ギャグセンス…一緒にいると笑顔になっちゃう！ 感謝！ （橘）かれんちゃん♡ この世でリーダーと言われるような役割を持つ人の中でもおそらく世界一！ 穏やかなリーダー。そんな世界一きらきらなリーダーに感謝！ （吉瀬）しんじゅちゃん♡ 私のSNSの投稿にたまにコメントしてくれるのひそかな幸せ。小さな幸せを定期で通知してくれて感謝（ちりつもで特大幸せ）。（安杜）わかちゃん♡ 私のことを褒めてくれたり、認めてくれる。何げない一言で生きる力を何度ももらっているよ。そんな優しさに本当に感謝（ちりつもで特大幸せ）。（葉月）ゆなちゃん♡ 最近すごくインドアな私だけど、ゆなのものすごい行動力に感化されてこもりっぱなしじゃダメだとおでかけ気分にしてくれて感謝（ちりつもで特大幸せ）。ゆな、知らなかったでしょ？ （律月）ひかるちゃん♡ 文才の持ち主である、るんちゃんのファンクラブの個人コンテンツに私の名前が刻まれた時には、賞をいただいた気分になります。大人になっても表彰台に立つ気分を味わせてくれて感謝（ちりつもで特大幸せ）。

日々メンバーにこっそり感謝していることであふれる日常です。そんな日々があることにも感謝して4月からも頑張っていきます！ ファイト〜【北美梨寧】

◆北美梨寧 2002年5月28日生まれ、23歳の宮城県産。状況を読むことが得意なクレバーガール。愛称は「りねこ」。メンバーカラーは紫。

◆いぎなり東北産 メンバー全員が東北出身の女性アイドルグループ。15年に結成し、東北を盛り上げるべく東北を拠点に活動。25年7月9日、念願の日本武道館公演を行い、大成功。グループ結成10周年の同8月9日にavex traxからメジャーデビュー。3月18日にメジャー2ndシングル「デコ！」がリリース。