「なぜか一目置かれる人」だけが使っている「すごい一言」とは？

スマホ・テレビ・ゴシップ……日常生活の99％はムダだらけ。しかし、ムダを捨てるためにいくら効率を良くし、生産性を上げても、他人の期待に応えているだけで、自分のためになっているわけではない。「依存のプロ」GoogleとYouTube出身の著者が生み出した、自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」とは？ 27言語で刊行され、世界で累計30万部を突破している『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに解説する。（構成／ダイヤモンド社・秋岡敬子）

「あの人は信頼できる」と思う人はいませんか？

「なんかあの人は信頼できる」「あの人にはつい言ってしまう」

あなたにも、そんな経験はないだろうか？

なぜか話しかけたくなる先輩の正体

私の職場には、つい話しかけたくなる先輩がいる。

些細なことでも、どうでもいいことでも、なぜかその先輩には報告したくなってしまうのだ。

このことを他の先輩たちに言ったところ、「わかる」と賛同され、自分だけじゃなかったのかと安心した。

「なぜか一目置かれる人」は、どんな特徴があるのだろうか？

「一目置かれる人」が使っているすごい一言

グーグル出身のジェイク・ナップとユーチューブ出身のジョン・ゼラツキーが、自分の時間を生み出すための戦略をまとめた『とっぱらう』に、こう書いてある。

戦術：ただ「ノー」と言う

優先順位の低い約束から逃れるには、そもそも最初から受けないのがいちばん ――『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』より ――『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』より

断ることに抵抗感がある人は多いかもしれない。

だが、自分が無理そうだと思ったときに、ちゃんと断れる人の方が信頼度が上がるのだ。

人からの頼みを断ることは、他人に対して冷たいということではない。

むしろ、できないことを曖昧に引き受けないからこそ、「この人は誠実だ」と一目置かれる。

信頼される人が使っている“すごい一言”とは、相手にも自分にも正直でいるための「ノー」なのだ。

（本記事は、ジェイク・ナップ ジョン・ゼラツキー著『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに作成しました。）