吉本興業所属の女性お笑いコンビ、モリマンのホルスタイン・モリ夫（52）が、11日配信のABEMA密着番組「NO MAKE」に出演。地元北海道に帰り、スナック経営をしている現状を明かした。

モリ夫は21歳だった94年に種馬マン(56）とモリマンを結成。フジテレビ系お笑い番組「ボキャブラ天国」でブレークすると、日本テレビ系「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで」で、山崎方正（現・月亭方正）とゴボウを使ってしばき合うなどのガチバトルが代名詞となった。北海道の歓楽街すすきので23年にスナック「サロ」を開店。週2回、カウンターに立ち、月曜でも満席となる盛況ぶりも紹介された。店の家賃は16万5000円で、飲み代は1時間飲み・歌い放題で男性4000円、女性3000などとリアルな数字も伝えた。別のスナック、スープカレー店も経営しているが、その2店舗は赤字で、「サロ」の利益で賄っているという。独身で、猫2匹と生活する様子も公開した。

結婚を考えた相手とのほろ苦い記憶も赤裸々に告白した。「20代で1回あったんですけど、なんか騙されてましたね」と回想。「役者みたいなのをやっている人だったんですけど、それが本名かと思っていたんですよ。太極拳をその人はやっていたんですけど、吉祥寺に太極拳の先生の台湾料理店があるから行こう、って一緒に行ったら、全然違う名前でその先生に呼ばれて普通に振り向いて」と説明した。

モリ夫は「どういうこと？って聞いたら、ブルブル震えだして、『ゴメン、本当は名前違うんだ』って。そこで急にカミングアウトしだして、年齢もごまかしている、って7つごまかしていて、上だったんですよ」と当時のいきさつを紹介。「なんだこいつ、と思ったらいろいろ信じられなくなって」と語った。

現在のおひとりさま生活については「楽ですね。1人が。だいぶ自由に生きているので。旅行も好きだし。それをガタガタ言われたりしたくないですね」と話した。

一方、今後については「ある年、いったらいて欲しいかなと思う」と、パートナー願望も告白。「うつがひどいんですよ、寝起きの。ない悩みを作って悩んでいる。火事になったらどうしよう、って3時間とか布団から出られない。お話しする相手がいれば、布団から出る気はするんですけどね。今は猫2匹と3人暮らしなんで」とリアルな現状を語った。

生活については「とりあえず現状維持ですね。金銭的な現状維持です。もちろんレギュラーとかあったらいいなとは思ってますけど、バラエティーとかやりたいですけど、正直望めないので。今の時代にあっているタイプじゃないのは分かっているので。好きな商売をやりたいな、と思ってますね」とした。