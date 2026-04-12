歌手岩崎良美（64）が11日、デビュー45周年ライブアルバム「グラサヴ」発売記念イベントを都内で行い、代表曲「タッチ」など6曲を披露した。

「タッチ」は、3月に開催されたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のNetflix応援ソングとなり、B’z稲葉浩志（61）がカバー。1次ラウンド「日本−チェコ戦」の試合開始前に東京ドームでライブパフォーマンスされ、話題を集めた。

岩崎は「もちろん見ました。うれしかった」と感激。「稲葉さんが歌われると聞いた時は、えーっ！？ って思いました。どうやってお歌いになるのかなって」とし「かっこよくキメてくださって」。稲葉版の独自演出にも触れ「歌の最後に『タッチ！』っておっしゃっていたので、私も今度やってみようかな」。85年リリースで「こんなに長い間皆さんに愛されるとは。私の宝物です」。

アルバムのタイトル「グラサヴ」は、フランス語で「あなたのおかげ」という意味を込めた。昨年迎えた45周年を「あっという間だった」と振り返り「1日でも長く歌えるように、健康に気を付けてベストを尽くしていきたい」と話した。