タレントのスザンヌが、息子が中学校に入学したことを報告した。

スザンヌは１２日までに自身のインスタグラムに「息子、中学校の入学式でした はじめてがぎゅっと詰まった春がスタート」と書き出すと、淡い白の着物姿で入学式に出席する様子をアップ。「大雨の予報だったこの日。でも、そんな空さえも思い出になるねって、なんだか前向きな気持ちで迎えた朝でした。少し不安で、でもちゃんと前を向いて一歩ずつ進んでいくその背中に、たくさんのパワーをもらいながら…」と日々成長する長男の姿をつづり、「新生活、そしてご入学を迎えられた皆さま本当におめでとうございます 母も一緒に成長していきます 雨の中で迎えた節目の日。着物に袖を通したこの一日が、やさしく、あたたかい記憶になりますように もう手はつながなくなっても、ずっと、ずっと、いちばんの味方です」と祈りを込めて記した。続けて、「入学式のあとは家族でごはんへ（息子リクエストの焼き肉）笑いながら、ほっとしながら、将来の夢なんかも聞いたりして、この一日をゆっくり噛みしめました♡」と、家族での充実した時間を振り返った。

この投稿には「ご入学おめでとうございます」「あらっ お綺麗ですね」「スザンヌの和装、メチャクチャ似合ってる」「マジで自慢のママに自慢の息子すぎ」「かわい〜い！」「スザンヌさん綺麗〜」といったコメントが寄せられている。