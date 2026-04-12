吉本興業所属の女性お笑いコンビ、モリマンのホルスタイン・モリ夫（52）が、11日配信のABEMA密着番組「NO MAKE」に出演。地元北海道に帰り、スナック経営をしている現状を明かした。

モリ夫は21歳だった94年に種馬マン（56）とモリマンを結成。フジテレビ系お笑い番組「ボキャブラ天国」でブレークすると、日本テレビ系「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！」で、山崎方正（現・月亭方正）とゴボウを使ってしばき合うなどのガチバトルが代名詞となった。北海道の歓楽街すすきので23年にスナック「サロ」を開店。週2回、カウンターに立ち、月曜でも満席となる盛況ぶりも紹介された。店の家賃は16万5000円で、飲み代は1時間飲み・歌い放題で男性4000円、女性3000などとリアルな数字も伝えた。別のスナック、スープカレー店も経営しているが、その2店舗は赤字で、「サロ」の利益で賄っているという。夫、子供はおらず、猫2匹と生活する様子も公開した。

東京での芸人生活でメンタルが不調となったことも告白した。「ボキャブラ天国」でブレーク後は「いつ寝ればいいの？みたいなスケジュールだったんですよ」と多忙を極めたことを回想。当時の収入については「ネプチューンさんとかオセロさんとか、みんないくらもらっているの？って話になって、聞いた時、ケタが違いましたもん、私たち。少ない方にですよ、もちろん。吉本だなーっていう」と告白した。

さらに「ボキャブラに出ていた芸人さんが来てくれたんですよ。太田プロの方なんですけど、『ボキャブラって（ギャラが）安かったよね』って話になって、ちなみにいくらもらってました？って言ったら、『俺、4万5000円だよ』って言われて。私たちは3000円だったんですよ」と、格差があったことも判明。モリ夫は「しかもあれ、ネタ撮りもあってスタジオもあって、2本撮りなんですけど、ネタとスタジオで1本3000円。交通費とったら残るの500円とかじゃないですかね」と補足した。

「テレビは楽しかった？」との質問には「楽しくないです。もともと終わりとか全然知らなかったんですよ。テレビを中2から見なくなったんですよ」と説明。東京での生活は3年半で切り上げ25歳で地元北海道に戻ったことについて「ちょっとメンタル的にも体力的にも限界が来ていて、地元に帰りたいですって（言った）」と明かした。

当時の精神状態について「ボロ家の狭い家に住んでいて。（上に）巨大スピーカーとか積んでいたんですよ。地震が来て、最初ベッドがなくて布団で寝ていたんですけど、ああもう、落ちてきてつぶれて死ねばいいや、って、布団から出なかったりしたんですよね。自分からいこうとは思わないんですけど、そのまま死んでいいやっていつも思っていて」と告白。「メンタル強い方だと思っていたんですけど、そうでもなかったですね」と自己分析した。

北海道に戻り、変化があったという。「こっち帰ってきてから、（今）くるよ姉さんに『顔変わったな』って言われて。『優しい顔になったわぁ』って。ほんこんさんにも『おまえ、顔変わったな』みたいな。実の母親にも言われましたから。だいぶいいですよ、こっち来てから」と語った。