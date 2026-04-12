Promilleからドン・キホーテ限定♡新作ヘアケア2種登場

毎日のヘアケアをもっと心地よく♡Promilleから、ドン・キホーテ限定の新作アウトバスアイテムが登場しました。サロン品質のケアを手軽に取り入れられる2種類のヘアケアは、髪質や仕上がりに合わせて選べるのが魅力。ダメージ補修からツヤケアまで叶える、注目の新作をチェックしてみてください♪

内部補修でしっとり髪♡

「プロミル ベルベットミルク」は140mlで1,980円（税込）。ダメージ補修に特化したヘアミルクです。

Wパワーケラチン1が内部のダメージホールを補修し、エルカラクトン2が熱ダメージをケア。さらにセラミド成分*3が水分バランスを整え、しなやかでまとまりのある髪へ導きます。

（*1 加水分解ケラチン、ヒドロキシプロピル加水分解ケラチン／*2 γ-ドコサラクトン／*3 セラミドNP）

KINUJOヘアドライヤー新作♡最上位モデルで叶う速乾＆ツヤ髪体験

ツヤと軽さのミストケア♡

「プロミル シルキーミスト」は180mlで1,980円（税込）。髪表面の補修に特化したヘアミストです。

スムースシルク4がキューティクルを整え、ヒト型セラミド6でうるおいを補給。軽やかな仕上がりでツヤのある髪を叶えます。

（*4 シルクタンパク／*5 γ-ドコサラクトン／*6 セラミドNP）

使いやすさとこだわり処方

香りは爽やかなサボンの香りで、毎日のケアタイムを心地よく演出。パラベン・合成着色料・鉱物油・紫外線吸収剤フリー設計で、髪にもやさしい仕様です。

※エタノールフリーは「プロミル ベルベットミルク」のみ

2026年5月15日（金）より全国のドン・キホーテ（一部店舗除く）で発売されます。

理想の髪を叶える新習慣

Promilleの新作ヘアケアは、しっとりまとまる髪も軽やかなツヤ髪も思いのまま♡髪の状態や気分に合わせて選べる2タイプで、毎日のケアがより楽しくなります。

手軽にサロン品質を取り入れて、自分らしい美しい髪を目指してみてください♪