“スーパーサブ”三笘薫、80分INで貴重な追加点を演出！しかしアシストは付かず疑問噴出「なんで？」「ほんと？」
限られた出場時間で、きっちりと仕事をこなした。
三笘薫を擁する10位のブライトンは現地４月11日、プレミアリーグ第32節で降格圏の19位に沈むバーンリーと敵地で対戦。２−０で快勝し、３連勝を果たした。
先日のイングランド戦で決勝点を挙げた三笘は、ベンチスタート。80分から出場すると、89分にゴール前での混戦からラストパスを通し、マッツ・ヴィーファーのこの日２点目をお膳立てしてみせた。
ただ、ヴィーファーにボールが渡る直前、チームメイトのヤシン・アヤリの足に触れていたとして、日本代表MFにアシストは付かなかった。
バーンリー戦の終了直後から、SNS上に三笘の活躍を称える声や、プレミアリーグ公式の裁定への不満が殺到。次のような声が続々と上がっている。
「試合に出たらしっかりとゴールに絡んでいてすごいな」
「80分から入ってくる三笘さんエグすぎる」
「流れを変える力を感じるプレー」
「なんでアシスト付いてないんだ？」
「ほんと？」
「三笘がアシストでええやろ」
「これ三笘のアシストやないなら末期」
「私の中では三笘選手がアシスト」
１週間後の次節は、元ブライトン指揮官ロベルト・デ・ゼルビを迎えたトッテナムと相まみえる。コンディションも注視される三笘は１か月半ぶりに先発し、恩師の前で今季３点目を奪えるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】え？三笘のアシストじゃない!? 日本代表エースがラストパスを通したシーン
三笘薫を擁する10位のブライトンは現地４月11日、プレミアリーグ第32節で降格圏の19位に沈むバーンリーと敵地で対戦。２−０で快勝し、３連勝を果たした。
先日のイングランド戦で決勝点を挙げた三笘は、ベンチスタート。80分から出場すると、89分にゴール前での混戦からラストパスを通し、マッツ・ヴィーファーのこの日２点目をお膳立てしてみせた。
バーンリー戦の終了直後から、SNS上に三笘の活躍を称える声や、プレミアリーグ公式の裁定への不満が殺到。次のような声が続々と上がっている。
「試合に出たらしっかりとゴールに絡んでいてすごいな」
「80分から入ってくる三笘さんエグすぎる」
「流れを変える力を感じるプレー」
「なんでアシスト付いてないんだ？」
「ほんと？」
「三笘がアシストでええやろ」
「これ三笘のアシストやないなら末期」
「私の中では三笘選手がアシスト」
１週間後の次節は、元ブライトン指揮官ロベルト・デ・ゼルビを迎えたトッテナムと相まみえる。コンディションも注視される三笘は１か月半ぶりに先発し、恩師の前で今季３点目を奪えるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】え？三笘のアシストじゃない!? 日本代表エースがラストパスを通したシーン