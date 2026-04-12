ABEMA開局10周年を記念した特別番組『コムドット 30時間パイから逃げ切れれば1億円！』で、三四郎・小宮が“ぶっ飛ばしたい有名人”を実名告白する場面があり、驚きの声があがった。

【映像】小宮が“ぶっ飛ばしたい有名人”

同番組は、5人組動画クリエイター・コムドットが最大1億円の賞金をかけ、30時間連続で襲いかかるミッションに挑戦する大規模バラエティ特別番組。ミッションをクリアし続ければ1億円を全額獲得できるが、失敗するたびにクリーム砲やパイ投げの罰ゲームを受け、賞金が減額されていく。

「コムドット VS アンチ YouTuber 賞金強奪デスマッチ」のコーナーではコムドットと芸人チームのとろサーモン・久保田かずのぶ、中山功太、きつね・大津広次、カカロニ・栗谷、三四郎・小宮浩信が対決。参加者が大切な秘密を守ることをかけて対戦する「カミングアウトじゃんけん」では各チームがグー・チョキ・パーのカードから1枚を選び、「じゃんけんぽん」の合図で出し合う。負けた人はカードに書かれたテーマをもとに自身の秘密をカミングアウトしなければならない。チームごとに戦略や最優秀賞なども決めての勝ち抜き戦方式で進行し、最終的に敗者チーム全員には罰ゲームも。芸人チームが勝利した場合には、最大250万円の賞金を獲得できるルールとなっている。

注目を集めたのはコムドット・ゆうたと三四郎・小宮の勝負。ゆうたが引いたカードは「自分のフェチ（グー）」「過去の彼女に振られた理由（チョキ）」「性癖（パー）」、小宮が引いたカードは「ぶっ飛ばしたい有名人（グー）」「自分のコンプレックス（チョキ）」「性癖（パー）」だった。駆け引きの末、ゆうたが「性癖（パー）、小宮が「ぶっ飛ばしたい有名人（グー）」のカードを出し、負けた小宮がぶっ飛ばしたい有名人をカミングアウトすることに。

カミングアウトのカウントダウン後に小宮は「ダレノガレ明美さんです」と告白。「なんでですか！？」「女性！？」と芸人らが驚きの声をあげると「共演した時に、初めから最後までずっとタメ口だったから」と理由も明かした。視聴者からは「まさかの女性！」「リアル笑笑」など驚きの声が寄せられた。

『30時間限界突破フェス』は、開局10周年を迎えるABEMAが4月11日（土）15時から12日（日）22時にわたって生放送する特別番組。人気オリジナル番組の特別版に加え、挑戦的な企画を多数用意。歴史と挑戦を織り交ぜた企画群が30時間ノンストップで放送され、ABEMA全体を“フェス会場”に見立てて3チャンネルで同時進行する。