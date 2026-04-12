◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人２―３ヤクルト（１１日・東京ドーム）

記者人生で最大の後悔がある。２月の宮崎キャンプ中だった。坂本に今年の打撃はどう見えるか、と問われ「開幕スタメンは無理かもしれません。でも５月から打つと思います」と、７歳年上のスーパースターに失礼すぎる返答をしてしまった。自分が見た３年間でも間違いなく状態は良いように見えたが、シーズンが進むにつれ上昇カーブを描くのが背番号６。開幕してしばらくは新戦力を使うのでは…。口を滑らせてそんな“本心”を言ってしまった。次の日、謝りに行くと「お前の見立てだと５月からやもんな！」と優しく笑ってくれた。

オープン戦打率２割９分と結果を残し、開幕スタメンを奪取。浅はかな見立てはもろくも崩れた。シーズンは試合前まで２１打数１安打とＨランプこそなかなかともっていなかったが、やっぱり５月から…なんて思うことは一切なかった。試合の打球は鋭く、フリー打撃はマン振りじゃなくてもサクを軽々と越えていく。２月の失言が間違っていたのは明らかだった。「５月まで話聞きに来ちゃダメやぞ！」。本当に申し訳ございませんでした。（野手担当・内田 拓希）