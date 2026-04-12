◆米大リーグ ブルージェイズ４―７ツインズ（１１日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

岡本和真内野手（２９）が所属するブルージェイズは本拠でツインズに敗れ、連勝は「２」で止まった。

ブルージェイズは初回にバーショの２ランで先制。序盤の流れをつかんだように見えたが、３回に暗転した。先発した左腕・ラウアーがリーに同点ソロを被弾。押し出し四球で勝ち越しを許すと、中前への２点適時打とラーナックの３ランなどで、この回に７失点し、苦しい展開となった。

反撃したい打線だが、２回以降は苦戦。１番打者のスプリンガーが負傷交代するなど、アクシデントにも見舞われた。９回にサンチェスの２ランで追い上げたが、及ばなかった。

岡本は１４戦目で初のベンチスタート。シュナイダー監督は岡本について「ただの休養です。それ以外の理由はないです。ここまで全試合に出場してきたので一度深呼吸させるというか、リフレッシュさせるのが狙い。基本的には明日はスタメンに戻るだろう」と説明していた。ベンチから戦況を見守り、そのまま試合出場はなかった。